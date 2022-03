La fecha en la que Paz Padilla y Mediaset pondrán punto final a su particular guerra

Paz Padilla se ha convertido en uno de los personajes televisivos clave de las últimas semanas. A raíz de su discusión con Belén Esteban el pasado 20 de enero en Sálvame con las vacunas de covid como grandes protagonistas, la gaditana y su futuro profesional se colocaron en el ojo del huracán. Una incógnita que se encargó de desvelar Lecturas al confesar que Telecinco había decidido rescindir su contrato de manera definitiva.

Ante este movimiento de la que fue su cadena, la de Cádiz parecía haber optado por guardar silencio y mantenerse hermética con respecto a los medios de comunicación. Una postura que no duró mucho tiempo, ya que la abogada y youtuber Maica Vasco expresó públicamente cuál era el paso al frente que había dado la también actriz: “Os confirmo que la demanda está puesta. Ha presentado una papeleta previa a la vía judicial. Cuando te despiden, antes de ir al juzgado de lo social, tienes que interponer o presentar una papeleta de conciliación. Tienes que intentar una conciliación con la empresa o el empresario en el servicio de inmediación y arbitraje. Esta se presentó el día 9 de febrero”, apuntando, dejando bastante claro que Paz no se había quedado de brazos cruzados e iba a luchar hasta el final con su verdad. Y es que, al parecer, este procedimiento tiene el único objetivo de “intentar una conciliación con la empresa o el empresario”, la cual no se sabrá si habrá surtido efecto hasta que tenga lugar la citación oficial.

Aunque el final de esta historia continúa estando en el aire, ha sido ahora cuando El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con algunas fuentes judiciales para saber cuándo tendrá lugar el juicio de la demanda por despido improcedente de la presentadora contra Mediaset, algo a lo que han dado respuesta: “La cita entre ambas partes se celebrará el 31 de mayo a las 09:10 de la mañana en el Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid”, explicaban, detallando además que previamente “tendrá lugar el acto de conciliación que marca la ley” en estos casos. Un encuentro que se celebrará “unos minutos antes” del inicio del juicio para saber “si las partes han llegado a un acuerdo” extrajudicial con el que poner fin a los trámites.

Un despido muy polémico

Según apuntaba la letrada Maica Vasco, Telecinco se encargó de comunicar el despido a la propia Paz el día 21 de enero, tan solo un día después de que ésta abandonara el plató de Sálvame por la fuerte disputa que estaba viviendo con Belén Esteban. Un secreto que finalmente se hizo público el pasado 2 de marzo, cuando Mediaset emitió un comunicado en el que señalaban como consecuencia del despido el “incumplimiento de su obligación como presentadora”, propiciado por el abandono del “programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”. Unas acusaciones por las que Padilla ha exigido que se anule su despido por “vulneración de los derechos fundamentales”, aunque aún no se sabe si el juzgado le otorgará la razón.