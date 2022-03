En los últimos meses, Sálvame ha ido perdiendo de manera progresiva una parte destacada de su audiencia. Hasta hace no mucho, el espacio vespertino de Mediaset era uno de los líderes de las tardes, con casi cinco horas continuas de emisión en directo. Han sido varias las estrategias que ha ido aplicando la cadena para intentar mantener el interés de la audiencia, como los especiales sobre la figura de Rocío Jurado o el estreno de Lemon Tea con María Patiño y Terelu Campos en la primera hora de emisión, entre otras cosas. Sin embargo, parece que para el programa está siendo complicado recuperar el interés de la audiencia y los datos no son halagüeños. Tanto es así que el mes de marzo se ha iniciado con un discreto 12,5% de share, mientras que Tierra amarga de Antena 3 se mantiene como líder de las tardes. Una situación que ha provocado que Jorge Javier Vázquez se pronuncie al respecto, de manera un tanto especial.

Una realidad de la que el equipo del espacio es plenamente consciente, así como de la necesidad de hacer algunos cambios. Lo que no se esperaba es que uno de los presentadores estrella del programa, Jorge Javier Vázquez, pudiera hablar en directo de ello a raíz de un pequeño altercado con María Patiño, a la que ha recriminado su actitud.

Todo empezó cuando la presentadora de Socialité estaba intentando hacer una tortilla de patatas durante la emisión. El espacio ha aprovechado la celebración del Día mundial de la tortilla para promover un concurso de tortillas entre los colaboradores. Mientras María estaba cocinando en el plató, de repente escuchó un abucheo por parte del público. En lugar de ignorarlo, la periodista se enfadó y contestó: “ustedes saben hacer de todo, ¿no?. Por lo que veo…”.

Unas palabras por las que Jorge Javier no ha dudado en intervenir. “No seas insolente con el público”, ha dicho el presentador. “No, ¡hombre claro, es que me están riñendo!”, ha respondido la gallega, lo que ha provocado diversas reacciones entre la audiencia. “Perdona un momento. Mira María te voy a decir una cosa. En otra época podríamos ser hasta impertinentes con el público, pero con el que nos queda, vamos a resguardarlo. No vamos a ser pocos y encima los vamos a echar”, ha sentenciado Jorge Javier, con tono algo irónico. Unas palabras que han provocado una inmediata reacción en el público y el resto de colaboradores, que se han echado a reír a carcajadas, como Lydia Lozano, o le han aplaudido. No obstante, esta declaración por parte del presentador que dejan clara la preocupación del equipo ante los recientes datos de audiencia.

Precisamente debido a esto se ha tomado la decisión de recuperar la sección de cocina, en esta ocasión con un concurso de tortillas entre los colaboradores. Y es que este tipo de contenidos en el pasado han generado divertidos momentos entre los colaboradores, que suelen entretener y ser del gusto de la audiencia.