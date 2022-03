Terelu Campos se emociona al escuchar hablar al hijo de Concha Velasco sobre la retirada de su madre

El pasado 5 de marzo, Manuel, hijo de Concha Velasco, se sentaba en el plató de Viva la vida para presentar su nueva novela. Además, el programa emitía un vídeo recopilatorio de la vida de la artista ahora que ha dicho adiós a los escenarios. El escritor contaba cómo su madre se ha dedicado siempre en cuerpo y alma a su profesión y que ahora está disfrutando viendo actuar a sus compañeros. Un testimonio que emocionaba a Terelu Campos, después de que su madre pidiese esta semana trabajo en televisión.

Con la participación de Manuel en el programa y recordando la retirada de la actriz del mundo de la interpretación, la hermana de Carmen Borrego se acordaba de su madre, quien se encuentra en la misma situación, y no podía evitar emocionarse. “Para ellas es duro decirle adiós, porque el hobby de su vida ha sido su trabajo, su pasión, con lo que han sido felices y con lo que se han sentido empoderadas”, explicaba. Siguiendo el hilo de la conversación, la colaboradora añadía que, a pesar de retirarse de sus respectivos trabajos, ambas seguirían teniendo un reconocimiento diario: “Siguen teniendo ese reconocimiento en la vida social, en un teatro, en la cola del supermercado, en un restaurante…”.

El programa 10 momentos que presenta Anne Igartiburu en Telemadrid acogía a María Teresa Campos como invitada para homenajear su vida y su trayectoria. A sus 80 años y al borde de las lágrimas, la periodista se sinceraba sobre su retirada televisiva, una cuestión que se resigna a aceptar. “Necesito trabajar, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño”, confesaba en el espacio televisivo. Además, comentaba que, a pesar de su edad, no entendía por qué no había sitio para ella en ninguna televisión. Unas duras declaraciones que afectaron a sus hijas, en especial a Terelu, quien confesó estar destrozada: “Se me parte el alma”. Y quiso matizar: “No es una cuestión de que María Teresa Campos no quiera parar. No habla de sí misma, sino de nuestros mayores. Les damos la sensación de que no sirven para nada”.

De igual modo, la premiada al Goya de Honor en 2012, Concha Velasco, está pasando por los mismos sentimientos y las mismas experiencias que María Teresa, por los de la jubilación. La actriz anunciaba su retirada de los teatros en septiembre de 2021 y decía adiós a su carrera profesional subida a las tablas, interpretando La habitación de María. “Mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, sobre todo que deje de hacer giras”, explicaba a RTVE. La chica ye-ye ha finalizado una etapa muy bonita de su vida con buenos deseos hacia sus espectadores: “Que sean ustedes muy felices y hasta siempre”, aunque siempre seguirá formando parte del espectáculo, pero ahora desde el patio de butacas.