Concha Velasco cumple hoy 82 años y lo hace en un momento vital diferente. La veterana intérprete anunciaba hace pocos meses su retirada definitiva de las tablas tras una larga y prolífica carrera, que la ha convertido en una de las actrices más destacadas del panorama actual además de una de las artistas más polifacéticas y versátiles. Actriz, presentadora, cantante…. Concha Velasco recibió en 2013 el Goya de Honor por su trayectoria, después de casi un centenar de trabajos en el cine, la música, la pequeña pantalla y el mundo del teatro.

Aunque su decisión de retirarse de los escenarios ha sido algo que ha tardado mucho en producirse, lo cierto es que no ha sido fácil para ella, para quien el teatro ha sido su vida. Sin embargo, finalmente, escuchó los consejos de sus hijos, que la convencieron de que lo más sensato era dar un paso atrás y vivir de una manera más tranquila, sobre todo tras los convulsos meses pasados.

Un cambio que llegó tras varios achaques de salud el pasado mes de septiembre, momento en el que la artista, muy emocionada, se despidió del público en Valladolid en una representación de La habitación de María, obra con la que había hecho una gira por varias ciudades y con la que puso punto final en su localidad natal: “hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro, mis hijos quieren que lo deje”, aseguraba ante un público que no dejaba de aplaudir tras más de seis décadas al pie del cañón.

Este digital ha podido hablar con uno de sus hijos, Manuel Velasco, que ha comentado a Look que todavía no han cerrado planes concretos para esta especial celebración: “a la noche lo decidiremos”, ha dicho sin querer entrar en más detalles. Manuel ha confirmado que la familia celebrará el cumpleaños por la noche, pero no ha dado más información sobre cómo tienen pensado pasar el día. Todo hace pensar que la veterana actriz podrá disfrutar de una reunión familiar con su círculo más íntimo en esta jornada.

Su nueva vida

La veterana actriz disfruta de esta nueva etapa de sosiego instalada junto a uno de sus hijos, Francisco, aunque Manuel está muy cerca, por si en algún momento necesita algo. Después de toda una vida dedicada al mundo de la interpretación, ahora Concha está tranquila, llevando una vida normal para una persona de su edad. Esto significa que sale a hacer sus compras, a pasear, a la consulta del médico y recibe algunas visitas.

No obstante, su hijo reconoció recientemente que le encantaría que se llevara a cabo una docuserie para recordar su importante legado. Un proyecto que, sin duda, llenaría de emoción a la familia y, en especial, a la artista.