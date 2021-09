Conoce a Fernando Arribas, padre biológico de Manuel Velasco

Esta semana Concha Velasco se despedía de los escenarios tras más de seis décadas sobre ellos. Un día en el que volvió a demostrar toda su profesionalidad y en el que estuvo acompañada por una de las personas que más la quieren, su hijo Manuel Velasco. Madre e hijo no solo comparten una estupenda relación afectiva sino también profesional, pues el joven es el autor de las dos últimas obras interpretadas por concha, El funeral y La habitación de María, con la que ha dicho adiós al teatro.

Al contrario que su hermano pequeño, Paco, Manuel ha heredado la pasión de su madre por el mundo del teatro-aunque él prefiere estar en la parte menos visible-, pero también de su padre. Pese a que fue Paco Marsó, marido de Concha, quien le crio como su propio hijo, el pasado mes de marzo se conocía la identidad del padre biológico del joven.

Una información que hasta entonces podía considerarse como uno de los grandes secretos del cine español y que desveló la propia Concha Velasco durante su paso por Sábado Deluxe: Fernando Arribas Campa, director de fotografía y ganador del Premio Goya a la Mejor Fotografía por la película Divinas palabras.

La actriz explicaba en aquel programa que nunca había dado su nombre «para guardar su intimidad», pero que tras su muerte, el 24 de enero, decidio dar el paso. Concha Velasco contaba que se enamoró perdidamente de Arribas estando él casado. «Estaba muy enamorada de Fernando, pero él estaba casado en ese momento, cuando estábamos rodando Las largas vacaciones del 36. Estaba tan locamente enamorada, que le dije que nos casásemos. Ante esto, me dijo que no se podía casar porque era un hombre casado, y me sentó fatal», ha desvelado.

A pesar de todo, la actriz se quedó embarazada, algo que intentó llevar en secreto. «Oculté mi embarazo, pero me desmayaba continuamente rodando. Pensé incluso en abortar, pero en el rodaje me bajé de la mesa y dije, a este niño lo tengo yo». A pesar de sus miedos iniciales, Concha estuvo muy apoyada por los suyos, “mi familia se pudo contentísima ante la noticia y estuvimos muy unidos”.

Al poco llegó a su vida Paco Marsó, quien no dudó en criar a Manuel como hijo suyo.«Yo le conté a Manuel que su padre biológico es Fernando Arribas y él me dijo: mi padre es Paco Marsó», confesaba la actriz, que además dejaba claro que la relación con Fernando Arribas siempre fue buena. De hecho, las últimas cuatro navidades antes de su muerte las pasaron juntos. “Le echo mucho de menos”, afirmaba afectada, puntualizando que aunque

lado, ha querido puntualizar que Marsó “fue un mal marido, pero muy buen padre”, y que ella decidió tras su muerte que jamás volvería a conocer a ningún otro hombre. Una promesa que ha cumplido.