De ‘Princesa del pueblo’ a ‘Reina de los memes’: los momentazos televisivos de Belén Esteban

Belén Esteban se ha convertido en uno de los personajes televisivos más queridos por la audiencia. Sus espontáneas intervenciones en Sálvame han provocado que se convierta en la reina de los memes en la Red. Desde Look hemos recopilado algunos de los mejores momentos de la de Paracuellos que, desde luego no han dejado indiferente a nadie y por supuesto, han provocado un sinfín de carcajadas.

Los lapsus de Belén

En alguna que otra ocasión puntual, Esteban se ha convertido en la presentadora del espacio que habitualmente presenta Jorge Javier Vázquez. Durante una de las veces en las que Belén tenía que leer el teleprónter tuvo varios despistes que provocaron no solo su risa, sino la de sus compañeros.

Mientras leía lo que tenía que decir para dar paso a las noticias de la crónica social que había en aquel momento de actualidad, Belén Esteban dijo: «Antonio David al borde del abismo y el Rey emérito a punto de ‘chumascarse’ -en vez de decir chumascarse- en su propia barbacoa», «Perdón, el que tiene boca se equivoca», se disculpó con mucho sentido del humor.

La pillada a Belén Esteban

Con motivo del confinamiento a consecuancia del coronavirus, Belén Esteban estuvo sin poder acudir al plató de Sálvame unas semanas al ser considerada factor de riesgo. Sin embargo, sí hacía intervenciones con el programa para poder seguir participando, aunque fuese desde la distancia.

La contertuliana formó parte de La última cena y como buena comensal probó uno de los platos, pero en su casa. La receta no le hizo demasiada gracia y no dudó en llamar a su marido, Miguel, para que le llevara un montado de calamares para apaciguar el hambre. «¿Se me ha oído?», dijo con cara de sorpresa.

Su paso por ‘Gran Hermano VIP’

Belén Eseban se convirtió en la ganadora de Gran Hermano VIP 2015. Su sinceridad y los grandes momentos que dejó a su paso la hicieron la vencedora indiscutible del formato de telerealidad más conocido de la televisión. Qué decir del mítico pijama que lució de leopardo morado durante su estancia, ya que se convirtió en todo un símbolo de su edición.

También, durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra se hizo viral un momento en el que se encontraba de fiesta con el resto de sus compañeros y se le escucha decir a Belén: «Súper, ¡música!». Palabras que no tardaron en hacerse virales a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter o Tik Tok, entre otras.

Otro de los momentos era cuando la colaboradora tenía que hablar en inglés en una de las pruebas semanales. «Me tienes que ver en los aeropueros americanos, la peña se parte. No sé nada de inglés, pero me entienden», comentaba entre risas Belén.