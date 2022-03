David Valldeperas, de jefe a compañero: nuevo colaborador de Sálvame

Maremoto en Mediaset. Cuando se cumple un año de uno de los momentos más dulces de Telecinco, con la emisión de la primera docueserie de Rocío Carrasco, la cadena está viviendo una crisis de audiencia que tratan de solventar a base de cambios de rumbo. Más allá de los movimientos en la programación y de la salida de caras fijas como Paz Padilla, en las últimas horas los giros han llegado, con mucha fuerza, al universo ‘Sálvame’. La fábrica de la tele, productora encargada de Socialité, el Deluxe, Sálvame diario y Todo es mentira, ha anunciado un ‘juego de sillas’ que ha llevado a algunos de sus directores de programas a perder sus puestos.

De entre todos los nombres que han sonado, el más conocido es el de David Valldeperas. El periodista es uno de los rostros fijos de la cúpula no solo del programa sino de la productora y son ya míticas sus intervenciones para cebar algunos de los temas que se tratan durante la tarde. Cuando el director dio el salto a presentador en ‘Aquí hay madroño’ quedó claro que no tenía ningún problema para ponerse ante las cámaras, y su nuevo puesto así lo confirma. En cuestión de días, el que fuera director de ‘Sálvame’ se estrenará como colaborador de ese mismo espacio, pasando de ser jefe a colega de gente como Jorge Javier, María Patiño o Belén Esteban, a quienes hasta esta semana daba órdenes en función de las necesidades del programa. Si este cambio ha sido bien recibido por su protagonista es algo que se desconoce, de la misma manera que es un misterio si su papel de tertuliano será como lo que ese puesto significaba hace unos años o lo será tal y como ‘Sálvame’ ha creado: convirtiendo a Valldeperas en un protagonista más de sus historias y polémicas.

Según han publicado medios como Vertele o Bluper, los cambios no han hecho más que empezar, y no será solo Sálvame el programa afectado. La versión Deluxe del espacio también podría vivir un cambio en su dirección, siendo Alberto Díaz devuelto al puesto que ya ocupó desde 2014 hasta 2017. Esta no es la primera vez que La Fábrica de la Tele realiza una serie de cambios entre los trabajadores de sus distintos programas, pero sí la más sonora, ya que va ligada a un momento de crisis de audiencia en Mediaset, grupo para el que produce prácticamente todos sus formatos.

Por ahora parece que ninguno de los programas va a desaparecer y que, antes de terminar la emisión de alguno de ellos están dispuestos a probar nuevas fórmulas, a pesar de que eso suponga para algunos de sus trabajadores más famosos, un nuevo puesto con menos autoridad de la que tenían hasta ahora.