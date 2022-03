Concha Velasco regresa al teatro para ver a Jorge Javier Vázquez

La vida de Concha Velasco ha dado un giro radical en solo unos meses. El pasado septiembre, la actriz se despedía del teatro, de su carrera profesional y de su pasión. Al finalizar su actuación en La habitación de María, la veterana actriz ponía fin a la etapa de su vida que tan feliz le había hecho. Ahora, debido a su delicado estado de salud, la chica ye-ye se encuentra viviendo en una residencia, pero eso no ha impedido que tenga la misma vida social que antes–o incluso más-.

Como relataba su hijo Manuel en Viva la vida, su madre ahora está disfrutando como nunca antes ha podido hacerlo debido a su larga jornada laboral. Con constantes visitas y acudiendo a todas las obras de teatro de sus compañeros, Concha está aprovechando su tan merecida jubilación. Del mismo modo que la semana pasada acudió al espectáculo The Chorus Line, obra de Antonio Banderas, esta semana ha decidido visitar a Jorge Javier Vázquez. En el Teatro Reina Victoria ha acudido a su cita favorita de los domingos, esta vez para ver la obra Desmontando a Séneca. La protagonista se ha tomado una foto con el presentador, que la ha compartido muy orgulloso en sus redes sociales, acompañada del siguiente mensaje: “Feliz por haberle podido dedicar la función a Concha Velasco. Qué emoción tenerte entre el público. Gracias por tanto durante tantos años”.

Aunque Concha ha dicho adiós al teatro como parte del elenco, quiere seguir acudiendo al patio de butacas. La veterana actriz, que tenía prevista su retirada para febrero de este año, decidió anticipar la fecha para septiembre. Sobre el escenario del Teatro Calderón de Valladolid, su tierra natal, Concha pronunció unas emotivas palabras de despedida a su público: “Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Hoy ha sido la última representación que voy a hacer en el teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar en el teatro, sobre todo que no haga giras, así que será la última vez que me vean”. Sin embargo, esta no será una retirada del mundo del espectáculo definitiva, ya que, la que fuera protagonista de Las chicas de la Cruz Roja seguirá interviniendo en televisión o con algún pequeño papel en alguna serie, pues, considerada una de las artistas más cotizadas del panorama nacional, ofertas no le faltan.

La salud de la veterana está atravesando un mal momento, algo que compartió su hijo Manuel en el plató de Sálvame. “Mi madre no se encuentra bien”, comenzó diciendo. Es por ello, que la solución ha sido trasladarla a una residencia, donde está vigilada y cuidada por expertos en el campo de salud. “Al final siempre estaba sola en casa porque yo paso mucho tiempo fuera. Poco a poco empecé a investigar centros, sobre todo para que se rehabilitara y volver a caminar, y encontramos un centro de día que también tenía por la noche y decidimos probar allí. Llevamos todas sus cosas y poco a poco nos hemos ido adaptando. Para mí, es una tranquilidad enorme”, confesó. Una decisión que no ha sido fácil, pero sí acertada.