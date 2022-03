Concha Velasco se despedía de los escenarios representando su último trabajo, La habitación de María. Lo hacía en su Valladolid natal y repleta de nostalgia por tener que decir adiós a una de las cosas que más le apasionan de esta vida: actuar. A sus 82 años la intérprete se ha convertido en una de las actrices más consagradas de nuestro país gracias a su larga trayectoria profesional.

Tras su retirada, la que fuera chica Ye yé disfruta de un ritmo de vida algo más relajado. Este mismo miércoles la revista Semana anunciaba que Concha Velasco ha dejado la vivienda de su hijo Paco para trasladarse a una residencia. A las horas de salir a la luz esta noticia, su hijo, Manuel Velasco acudía a Sálvame a aclarar en primera persona el motivo por el que la familia y la artista ha tomado esa decisión.

Algo nervioso, pero muy claro, el director de cine contaba a Jorge Javier Vázquez que “vengo aquí a contaros la verdad de lo que está pasando para tranquilizar al público, pero también explicarles la verdad”, comenzaba diciendo. “Mi madre no se encuentra bien. Ha salido hoy la noticia de que mi madre está en una residencia, cosa que llevamos con la mejor de las dignidades y de los orgullos. Mi madre lleva semanas viviendo en un centro”, indicaba.

Manuel Velasco aprovechaba para hacer una petición sobre su progenitora. “Lo que no quiero es que ahora la llamen. Que todo pase por mi. Si alguna vez tiene que dar alguna entrevista o alguna cosa me gustaría que me llamaran a mi. Además de ser Concha Velasco es una mujer mayor que tiene casi 83 años y que tiene problemas de salud y no pasa nada por reconocerlo. Cuando acabó la gira de La habitación de María que nos vimos obligados a interrumpir, sobre todo, yo, por los problemas de movilidad de mi madre… sí que decidimos que se viniera a vivir con nosotros -hace referencia a su hermano Paco-. Ha estado viviendo cuatro meses en casa de mi hermano, pero que yo vivo en frente, pero no ha funcionado”, destacaba el hijo de Concha.

El hijo de la actriz recalcaba que la intérprete “no está mal, pero que tampoco está bien”. “Su salud se ha resentido y de alguna manera teníamos que buscar una solución”, añade. “Ella perdió mucha movilidad de cintura para abajo. La tiene muy fastidiada. Mi madre como muchas personas mayores durante la pandemia tuvo un bajón anímico y a partir de ahí, yo me empeñaba en que caminara, pero era muy difícil porque no soy fisioterapeuta ni cuidador profesional. A partir de ahí, nos costó muchísimo que volviera a caminar. Tiene un alto grado de artrosis, luego ella ha sufrido varias operaciones en la parte digestiva, el hígado, también. Es decir, que es una suma de cosas que nosotros estos meses que al final siempre estaba sola en casa porque yo paso mucho tiempo fuera. Entonces, poco a poco empecé a investigar centros sobre todo, para que se rehabilitara volver a caminar y encontramos un centro de día que también tenía por la noche y decidimos probar allí. Llevamos todas sus cosas y poco a poco nos hemos ido adaptando y para mi es una tranquilidad enorme», explicaba Velasco.

Durante la entrevista, el hijo de Paco Marsó se sinceraba con el presentador y contaba que el peor día de su vida fue cuando Concha Velasco pasó su primera noche en la residencia. «A la una de la mañana cogí el coche y dije ‘me vuelvo’. Llamé a la chica de la residencia y me dijo: ‘Manuel, la primera noche es la peor, pero no para los residentes, sino para los familiares. Si aguantas esta noche y confías en nosotros que somos profesionales esto está hecho’. Y a partir de ahí, cada día es un poco más tranquilo», decía Manuel Velasco a la vez que dejaba claro que Concha sigue teniendo mucho ocio en su día a día y que después de toda una vida en el teatro, es ahora cuando acude como espectadora.