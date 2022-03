Los últimos meses han supuesto un importante cambio en la vida de Concha Velasco. Después de que su hijo Manuel haya insistido de manera recurrente en que la veterana actriz diera un paso atrás y se planteara su jubilación, la inolvidable intérprete tomaba la decisión el pasado mes de septiembre y anunciaba que ya no seguiría actuando. Su despedida fue, como no podía ser de otra manera, en su Valladolid natal y representando su último trabajo, La habitación de María. Un merecido descanso para la artista de ochenta y dos años, que lleva toda la vida subida a las tablas.

A pesar de que no se ha descartado su participación puntual en algunos actos, ahora Concha Velasco disfruta de una vida más tranquila, con el apoyo constante de sus seres queridos. Aunque en un primer momento la intérprete no había cambiado sustancialmente sus hábitos y su entorno, ahora parece que ha dado un giro a su rutina. Tal como ha confirmado la revista Semana en exclusiva, Concha Velasco ha dejado la casa de su hijo Paco, donde se instaló tras su retirada, y se ha trasladado a una residencia.

Una noticia que se ha conocido ahora pero que, según revela la publicación, no es algo que haya tenido lugar en los últimos días. La artista ha comentado que lleva un mes en un centro en una de las zonas más destacadas de Madrid, donde se siente muy feliz y cuidada. Tal como ella misma ha contado, este cambio no es algo que haya decidido ella sola, sino que lo ha estado hablando con sus hijos y su médico. La artista está satisfecha con este paso y, aunque reconoce que no ha sido fácil, no es algo de lo que se arrepienta porque, además, está en las mejores manos. “Fue mi médico el que recomendó que ingresara, sobre todo para que me ayuden con los cuidados que necesito por las noches”, ha dicho la artista. Durante la pandemia, Concha se rompió el un brazo y la cadera y, por eso, a veces necesita ayuda para levantarse. Además, en la residencia cuentan con personal que la asiste en sesiones de rehabilitación y deporte.

La actriz está muy contenta con este cambio ya que, además de que le proporcionan todos los cuidados que necesita, recibe de manera constante la visita de personas de su entorno. A esto hay que añadir que ha podido personalizar su habitación, de manera que tiene muchos de sus muebles y recuerdos, algo que hace que se sienta en casa

Según se ha podido saber, la residencia se caracteriza por ofrecer un trato muy familiar a los internos, además de cuidados personalizados a lo largo de todo el día. Su precio oscila entre los 1450 y los 1760 euros al mes.

Concha Velasco se ha mostrado un tanto sorprendida de que la noticia se haya conocido, pero ha comentado que más adelante tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para explicar en primera persona cómo se encuentra.