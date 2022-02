Anna Padilla da la cara tras su polémica en los Goya

Anna Padilla se ha convertido en unas de las influencers más queridas en las redes sociales. En este espacio, la hija de la presentadora Paz Padilla comparte su día a día con sus más de 780 mil seguidores. Pero no solo se dedica a colaborar con marcas a través de su Instagram, sino que, junto a su madre, llevan el proyecto de No ni ná, una firma de moda que cuenta con bolsos, carteras y complementos hechos a mano de manera artesanal.

Parece que la hija de Albert Ferrer tuviera una vida idílica, pero no es del todo cierto. Exponerse a las redes sociales conlleva una parte negativa: que todo el mundo pueda hablar y opinar de los aspectos de la vida que se comparten en Internet. Y así le ha pasado a la joven. El pasado 12 de febrero, día que se celebraban los Premios Goya, Anna compartía un post en su Instagram acudiendo a la fiesta del cine español, luciendo un vestido firmado por Vicky Martín Berrocal. “Que empiece la fiesta del cine. Estoy muy feliz de estar hoy aquí, apoyando el cine de nuestro país, un sector que admiro y disfruto tantísimo”, escribía junto a la fotografía. Lo que no se esperaba es el aluvión de críticas que le llegarían más tarde. Parece ser que a sus seguidores no les sentó bien que la protagonista dijera estar en los Goya cuando en realidad veía la gala en una sala apartada del Palau de les Arts. “Qué hipocresía, no?? Decir que estás en los Goya y resulta que estás en una carpa viendo la retransmisión de la gala, pero fuera” o “Eso se llama reírse y engañar a todos tus seguidores, dando pie a pensar que ella ha estado ahí para vender una cosa que no es” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ahora, unas semanas más tarde, la hija de Paz Padilla ha querido pronunciarse al respecto, aunque tomándoselo, eso sí, con bastante humor. “Yo cada día me sorprendo más”, ha comenzado admitiendo a las cámaras. Aunque ella asegura no haberle dado ninguna importancia, parece que la gente de su alrededor no tardó en escribirla con cierto aire de preocupación. “¡Ni que yo hubiera mentido alguna vez! Yo no he mentido a nadie, no me he colado en ningún sitio. He ido a hacer mi trabajo como el resto de mis compañeras, porque no fui sola tampoco, y no he dicho nada que no sea real”, ha sentenciado. Y es que, parece ser que tanto Casmara Cosmetics, la firma de cosmética oficial de los Goya 2022, como Moët & Chandon fueron las marcas que colaboraron con las influencers y las invitaron a la fiesta del cine español. Como ha mencionado Ferrer, se trata de su trabajo y más compañeras de la profesión acudieron con ella, como Madame de Rosa o Teresa Andrés.

Dejando atrás la polémica, la fundadora de No ni ná ha querido disfrutar de sus 25 años, los cuales cumplía el pasado miércoles y celebraba ayer. Junto a la gente que más la quiere, la influencer ha organizado una fiesta de disfraces, algo que, como ha dicho en más de una ocasión, le encanta. Este año, la temática ha sido los años 2000 y a través de Instagram hemos podido ver los estilismos de cada invitado. Pantalones de tiro bajo, colores llamativos, piercings en la ceja o chándales de terciopelo han sido las prendas más repetidas para esta fiesta del carnaval. Además, entre los disfraces se han dejado ver caracterizados rostros tan conocidos como el de María Isabel, David Bisbal, los protagonistas de Pasión de Gavilanes o, incluso, Lady Gaga, encarnada por la propia Paz Padilla, que ha escogido una peluca rubia, un vestido dorado y gafas de sol incluidas para la ocasión. Una fiesta retro que ha contado con photocall, catering, karaoke y hasta la sorpresa más increíble de la noche: una exclusiva actuación de Álex Ubago.