El futuro de Paz Padilla en televisión sigue siendo toda una incógnita. A raíz de su disputa con Belén Esteban en Sálvame, muchos han sido los rumores que han apuntado a un abandono de la cadena por parte de la gaditana. Algo que por el momento no se ha confirmado ni desmentido, ya que la protagonista ha preferido mantenerse en la más absoluta hermeticidad en todas y cada una de sus apariciones públicas.

Las dudas sobre la continuidad de la humorista como maestra de ceremonias de Sálvame continúan estando muy presentes, aunque fue durante el pasado 22 de febrero cuando una de sus compañeras de plató las despejó casi por completo. A través de un micrófono abierto por error, Lydia Lozano hizo un comentario que los espectadores escucharon a la perfección y con el que dejaba bastante clara la situación de Paz en el programa.

Todo ocurrió en medio de un enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Kiko Matamoros. Mientras que el colaborador tiró de humor para atacar a la influencer, esta se defendió haciendo alusión a la presentadora: “¿Has desayunado con Paz Padilla? ¿Vas de gracioso ahora?”, apuntaba. Unas palabras que no pasaron desapercibidas para el ex de Makoke, que ya dejó entrever que no contarían con la humorista a corto plazo: “Oye, qué feo es eso de meter a alguien que ya no trabaja aquí”, respondía. Por su parte, Anabel quiso aclarar que no tenía nada en contra de la madre de Anna Ferrer: “Bueno, lo he dicho porque es humorista y tú has querido hacerte el gracioso”, aseguraba. Pero lo que llamó especialmente la atención fue una tímida voz que se coló en la conversación. Esta era la de Lydia Lozano, que dejó su micrófono abierto sin ser consciente de que sus palabras eran cruciales para despejar la duda de la audiencia: “No se sabe nada, ni para sí ni para no”, desvelaba. Una metedura de pata que no pasó desapercibida para el resto del elenco del programa, que en cuestión de instantes mandaron callar a la colaboradora para evitar que siguiera evidenciando la situación.

Por su parte, Paz Padilla prefiere mantenerse al margen de toda polémica. Para conseguirlo, la gaditana ha dado un giro de 180 grados en su actitud con la prensa, y pese a haberse mostrado muy cercana a los medios de comunicación en otras ocasiones, ya han sido varias las veces en las que no ha querido mediar palabra con los reporteros que le han preguntado sobre su futuro en Telecinco. Al parecer, la humorista está dedicando toda su atención al mundo de las redes sociales y a su hija, con quien reapareció por última vez en el evento ELLE Talks. Aunque ambas disfrutaron al máximo y se fotografiaron en el photocall del acto, lo cierto es que la humorista no cruzó ni una sola mirada con los comunicadores allí presentes. Una postura con la que demuestra que, de momento, prefiere no dar explicación alguna sobre qué le depararán los próximos meses.