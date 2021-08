Anita Matamoros está en una nube. La influencer está completamente enamorada de su nuevo novio, Nacho Santandreu, junto a quien ha disfrutado de unas vacaciones en Ibiza. Es su primer verano juntos, se han propuesto que sea inolvidable y, a juzgar por las imágenes, está siéndolo. Los tortolitos nos han dejado instantes repletos de pasión, amor y complicidad dentro del agua… ante la atenta mirada de Makoke. La madre de Ana no se ha perdido tampoco esta escapada ibicenca.

La nueva pareja de la joven es un apuesto empresario que tiene 16 años más que ella. Lo cierto es que, en tiempo récord, se ha mostrado muy integrado en la familia de su chica, ya que en todo momento se vio la estupenda relación que mantiene con su suegra. Hace escasas semanas que se confirmaba la nueva relación amorosa de Anita Matamoros. Tras disfrutar varios meses de una aparentemente deseada soltería, tras dejarlo con David Salvador, junto a quien había mantenido un romance de 3 años de duración.

Nacho y Anita Matamoros se conocieron en la capital de Italia. El emprendedor lleva un negocio basado en cremas para pieles tatuadas y que tiene oficina en Milán, donde Anita ha estudiado su carrera universitaria durante los últimos años. Si la ciudad de la moda ha sido testigo de los primeros pasos de su amor, Ibiza lo es de su primer verano juntos. La hija de Kiko Matamoros fue vista llegando a una de las calas más frecuentadas de la isla en compañía de los pilares fundamentales de su vida, su novio y su madre. Junto a ellos, la joven caminó hasta la zona de las hamacas y, tras instalarse y colocar todas sus pertenencias, se quitó la ropa y paseó hasta el mar con su pareja.

Ya en la orilla, los enamorados mantuvieron una aparentemente divertida conversación, que desembocó en un cariñoso baño en el Mediterráneo, marcado por los besos, los abrazos y las muestras de complicidad. Una evidente manera de demostrar el frenesí tan típico de los primeros meses de relación. Una vez desatada la pasión, los tortolitos dieron por finalizados los arrumacos y regresaron a la toalla para hacer compañía a una solitaria Makoke que, tratando de respetar la intimidad de su hija, regaló a la feliz pareja varios momentos de absoluta privacidad.

Anita Matamoros, cerca de su madre pero en las antípodas de su padre

Que se haya ido de vacaciones con Makoke no hace más que dejar claro que la relación materno-filial está mejor que nunca. No así con su padre. Kiko Matamoros y Ana no tienen ningún tipo de trato desde hace tiempo. El pasado 28 de junio, la ‘influencer’ soplaba 21 velas rodeada de los suyos, entre los que no estaba su padre. «No le deseo nada malo, pero no quiero tener relación con ella», decía el colaborador con contundencia en ‘Sálvame’. Tanto fue así que Kiko no felicitó a Anita por su fecha: «No me siento obligado a tener que hacer ciertas cosas sintiendo que no hay voluntad por la otra parte de no hacerlas», comentó.