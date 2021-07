Kiko y Anita Matamoros llevan distanciados cerca de dos años. Pese a que la joven no ha querido revelar los verdaderos motivos de su enfrentamiento con su padre, el colaborador ha comentado en alguna que otra ocasión que ve complicada una posible reconciliación. Este 28 de junio, la ‘influencer’ soplaba 21 velas rodeada de los suyos. La hija de Makoke celebró su cumpleaños en Marbella donde se desplazaron algunos de sus amigos entre ellos su hermano, Javier Tudela y su pareja, Marina Romero, quien acaba de ser madre hace unas semanas. Durante la tarde de ayer, Kiko Matamoros se mostró afectado en ‘Sálvame’ cuando salió a la luz el tema sobre la nula relación con la estudiante de moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_)

“No le deseo nada malo, pero no quiero tener relación con ella”, explicó tras el intento de Paz Padilla y Belén Esteban de hacerle entrar en razón para convencerlo para que acerque posturas. «Tu hija ha pedido ayuda. No está bien. Tiene solo 21 años», dijo la humorista provocando la salida del exmarido de Makoke del plató. «Los jóvenes no tienen la misma visión que un adulto. Sé lo que es una separación y yo he cometido errores. Hay que ponerse en su piel, pero sé que es difícil para él y para ella. El amor está por encima de todo», añadió Paz para intentar relajar el momento que se estaba viviendo. «No me siento obligado a tener que hacer ciertas cosas sintiendo que no hay voluntad por la otra parte de no hacerlas», apuntó el colaborador, que no felicitó a su hija. Este jueves, el tertuliano ha confesado con tristeza que cualquier intento de reconciliación con su hija sería en “vano”.

El distanciamiento entre padre e hija viene desde años atrás, concretamente desde la separación entre Matamoros y Makoke. De hecho, cuando la creadora de contenido se mudó durante su primer año de carrera a Milán para cursar Fashion business & Communication & New Media en el prestigioso Instituto Marangoni, Kiko Matamoros fue a verla y pasaron unos días juntos demostrando la complicidad que siempre habían tenido. Sin embargo, eso forma parte del pasado, pues la situación actual es insostenible y no parece que ninguna de las partes vaya a dar un paso al frente.

El noviazgo del tertuliano con Marta López también acentuó el distanciamiento con Anita Matamoros. Aunque eso no fue todo porque el televisivo se molestó con la ‘influencer’ porque cuando estuvo ingresado en el hospital de urgencia por una grave complicación tras su extirpación de versícula, Ana ni siquiera lo llamó para preguntar cómo se encontraba. No obstante, cuando habla de ella, Kiko Matamoros se muestra dolido y apenado por la situación que parece irreversible, por el momento. Por su parte, Makoke guarda absoluto silencio por respeto a su hija cuando es preguntada por este conflicto familiar.