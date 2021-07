El 18 de julio de 2020 la vida de Paz Padilla sufrió un duro mazazo: su marido Antonio Vidal fallecía tras un año de lucha contra el tumor cerebral que padecía. Al día siguiente tuvo lugar su funeral en Zahara de los Atunes -Cádiz-, donde se pudo ver a la presentadora junto a su hija, Anna Padilla y sus familiares, totalmente destrozados por la triste pérdida y el enorme vacío que dejaba el abogado. Cuando ocurrió aquel terrible desenlace, la intérprete de ‘La que se avecina’ tomó la decisión de apartarse de la vida pública e hizo un retiro espiritual para poder sanar sus heridas. Este domingo se cumple un año del fallecimiento del marido de la artista y es por eso que, ha querido rendirle el homenaje que se merece a través de las redes sociales.

Lo ha hecho compartiendo un especial vídeo en el que aparecen ambos en algunos de los momentos más felices que pasaron juntos. La imagen principal nada más hacer ‘click’ en el ‘post’ corresponde a un divertido momento en el que soplan muy cómplices confeti. Seguidamente, comienzan a circular imágenes de lo más románticas en las que aparecen sentados en un barco disfrutando de un precioso atardecer. Y no solo eso, porque Padilla ha querido sacar del baúl de los recuerdos una infinidad de fotografías que demuestran que pase el tiempo que pase, Antonio siempre seguirá presente en su corazón.

“Te amo”, ha escrito junto a esta publicación. Además, ha querido dedicarle la estrofa de una canción que tiene mucho significado para ella. “En algún lugar sobre el arco iris Algún día desearé una estrella. Despertar donde las nubes están lejos detrás de mí. Donde los problemas se derriten como gotas de limón. En lo alto de las chimeneas. Ahí es donde me encontrarás. En algún lugar sobre el arco iris. En lo alto”, ha sido parte del tema que ha publicado Paz. Sin duda, unas palabras cargadas de sentimientos.

Paz Padilla que siempre se ha hecho gala de su fortaleza, confesó que escribir ‘El humor de mi vida’ le sirvió para entender muchas cosas sobre el duelo que estaba pasando. Un libro que ha sido todo un éxito de ventas en el que narra su experiencia tras la muerte de Antonio Vidal. A su lado, ha estado su hija Anna, que no se ha separado de su madre ni un solo momento.

Así se enteró Paz de la enfermedad de su marido

Paz Padilla acudió al programa de Bertín Osborne y fue ahí donde cónfesó cómo vivió ese duro momento. «Un día le dije que tenía mucho estrés. Le llevé al hospital porque no se encontraba bien. Y cuando veo que viene, le hacía señales y como que no me veía. Paró en medio de la carretera, se bajó con el coche en marcha, me puse delante para pararlo y él saliendo. Conseguí parar el coche, lo metí dentro y me lo llevé al hospital corriendo. Pensé ‘esto no está bien’. Cuando llego a urgencias Bertín, no me dicen… Lo veo desorientado, no sabía mi nombre. Se lo dije a la enfermera, pensé que le estaba dando un ictus. Llamé a mi mánager porque iba a ‘Pasapalabra’, llegó el médico, le hacen un tac. Me meten en el despacho y me dicen: ‘su marido tiene un tumor cerebral, no sé si secundario o primario, pero lo más probable es que le quede muy poco tiempo de vida. Te dejo aquí para que llores o grites, pero cuando salgas te pido que no lo hagas delante de él’. Así me lo soltó, como un hachazo, de golpe», contó.