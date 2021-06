Bertín Osborne se sincera con Paz Padilla sobre su soltería y la soledad que siente

Paz Padilla era la protagonista de este ‘Mi casa es la tuya’, en el que ha derrochado un gran sentido del humor y también su lado más emotivo al recordar a su marido, Antonio. La actriz y presentadora ha hablado largo y tendido sobre el gran amor de su vida, repasando sus primeros años, la ruptura que vivieron y como se reencontraron casi dos décadas después. Más que una entrevista, parecía una charla entre dos viejos amigos, en los que ambos se han abierto y también interesado por el otro.

Por que sí, la gaditana era el centro del episodio, pero ella no ha dudado en preguntar a Bertín cuando lo ha considerado, descubriendo así el lado más sensible del presentador, que no está pasando por su mejor momento. Aunque trabajo no le falta y esta nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’, parece que está pasando por un mal momento personal. No es para menos. Hace apenas unos meses, en enero, anunciaba su separación de Fabiola Martínez, su segunda mujer, tras 14 años de relación y dos niños pequeños en común.

Los dos dejaron claro que se trataba de algo consensuado y muy pensado, pero eso no significa que sea menos doloroso. Ya durante su entrevista con Isabel Díaz Ayuso el presentador dejó caer que no lo está pasando bien al confesar que intentaba llegar tarde a casa para no notar tanto la soledad, pero este jueves ha dejado aún más claro que esta época es difícil.

Ha sido cuando cuando Paz le ha preguntado, ‘Cuántos errores cometemos, ¿verdad? Si pudiésemos volver atrás, ¿tú que cambiarías?’, a lo que ha afirmado que «lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. Según cumples años y te sientes solo, es muy jorobado. Errores. Uno mete la pata y hace tonterías. También la edad es responsable de esos errores».

«Los cometemos hasta que palmamos. Uno comete más errores con poca edad. Es ley de vida», ha matizado Osborne, a lo que Paz ha concluido que «la edad, al final, da sabiduría. Cuanto más edad tienes, más sabio eres».

A pesar de todo, su relación con Fabiola sigue adelante, sobre todo por los dos hijos que tienen en común y a los que los dos adoran, pero también por la Fundación que lleva el nombre de Bertín y de la que la venezolana es presidenta. Un bonito proyecto que les une y que promete seguir así, pues según en palabras de Martínez la idea es que el proyecto solidario continúe durante muchos años.

Esta no es la única familia que tiene Bertín. El presentador es padre de otras tres chicas, Alejandra, Eugenia y Claudia, fruto de su relación con la fallecida Sandra Domecq. Al igual que los más pequeños, ellas también le adoran, aunque están mucho menos tiempo con él ya que son mayores, de hecho Alejandra y Eugenia tienen sus propias familias. Aun así, siempre que pueden sacan momentos para estar todos juntos.