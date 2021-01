Poco le ha durado la felicidad a Makoke, después de confirmar que será abuela. La noticia llevaba a su hijo, Javier Tudela, a sentarse en el ‘Deluxe’ -aplazado del sábado al domingo debido a la borrasca Filomena-, pero allí lejos de hablar de su próxima paternidad, su intervención se convirtió en una batalla campal con Kiko Matamoros. Y eso que la entrevista parecía empezar con buen pie. Ambos tenían en mente los 20 años de convivencia y los buenos momentos vividos en familia, pero pronto comenzaron los reproches entre ellos. Y la tensión fue tal que los colaboradores llegaron a pedir a su compañero que parara, tomara aire y se tranquilizara. Su separación de Makoke no ha hecho más que distanciarle de Javi, al que ha querido y tratado como un hijo, y muy especialmente le ha alejado de su hija Ana, algo que le suele sobremanera como él mismo ha dicho en alguna ocasión.

Los reproches del tertuliano al hijo de su exmujer no tardaron en llegar. Sigue manteniendo lo que ha dicho en reiteradas ocasiones: «Yo era el que mantenía esa casa», decía Kiko explicando que nadie le tuvo en cuenta a la hora de decidir que Marina, la novia de Javier, se fuera a vivir con ellos y ni mucho menos se le consultó cuando metieron un perro que el colaborador no quería. «Lo mínimo que pudisteis hacer era pedirme permiso, y en lugar de eso tu madre me dijo que eras su hijo y que si no me parecía bien me fuese yo».

Pero Tudela le negaba y Kiko no tardaba en contestarte: «Cuando un hombre te acoge como su hijo, pese a no ser tu padre y sin tener que hacerlo, lo mínimo que puedes hacer es ser agradecido», le decía echándole en cara su falta de gratitud. Pero el invitado no se quedó callado y contraatacó afirmando que en a los 18 años le llegó a pedir a Makoke que se separara. «En los últimos años no se portaba normal, estaba todo el día tirado en el sofá y no nos trataba bien ni a mi madre ni a mí». Y contó que la mala relación que tuvo durante un tiempo con su padre fue porque no «tragaba» al propio Matamoros, afirmando que, con el tiempo, había llegado a entender a su progenitor porque el exmarido de su madre no respeta a nadie y siempre trata a los demás con aires de superioridad. «Tendría que haber dejado que tu madre y tú vivierais con los 800 euros de mierda que tu padre os pasaba de pensión», dijo fuera de sí.

Kiko Matamoros no tuvo ningún reparo en desvelar cómo eran las cosas realmente en la vivienda familiar, acusando a Tudela de ser «un vago» que se dedicaba a hacer fiestas con sus amigos y a beberse los vinos de calidad que el colaborador de ‘Sálvame’ tenía en la bodega. A este respecto, Kiko fue tajante y atacó directamente a su ex: «Su madre tuvo la culpa porque permitió cosas que nunca tendría que haber permitido».

Kiko pierde los nervios

Desde que anunció su ruptura con Makoke, Kiko Matamoros ha explicado en numerosas ocasiones que en la casa que compartió con ella, Javier y su hija Anita, aún quedan enseres personales y muebles, que todavía no ha recuperado. Y entre esas pertenencias se encontraban unos zapatos de piel de cocodrilo que Javier tiró a la basura. Al preguntarle por el motivo de esta acción, el joven no titubeó al contar sus razones para deshacerse de un calzado que no era suyo: «No me parece bien que alguien público haga apología de llevar prendas con piel de animal».

Un argumento que no hizo más que sacar de quicio al colaborador: «¡Aprende a respetarme! Cuando me faltas al respeto, también se lo faltas a tu hermana», gritaba nombrando a su hija pequeña. «Llevas 20 años viviendo por la cara, no das un palo al agua», le espetó antes de que el propio Antonio Rossi le pidiera a su compañero que se calmara.

Afortunadamente, y según confirmó Javier, su madre no estaba viendo el programa. Él mismo le había pedido a su madre que no encendiera la televisión porque, según él, «no sabe cómo va a salir esto». Y relataba que su pareja y su hermana estaban entreteniéndola con un juego de mesa, evitando así que viera el enfrentamiento entre ellos.