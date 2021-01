Aumenta la familia de Makoke, su hijo, Javier Tudela espera su primer hijo

No se mencionó su nombre, pero durante buena parte de la tarde del lunes Makoke fue la protagonista de ‘Sálvame’. Era Kiko Hernández el que calentaba el primer programa del año anunciando una de sus sonadas ‘bombas’, desvelando que una persona ligada al espacio de Telecinco iba a ser madre o padre. “Si lo que dicen mis fuentes se confirma y no me han engañado, María José alias Makoke va a ser abuela porque Javier Tudela está esperando su primer hijo”, decía poco antes del fin del programa y provocando que algunos de sus compañeros intentaran contactar con la familia para confirmar la feliz noticia, algo que conseguía Lydia Lozano al hablar con el padre de Javier, Javier Tudela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINA ROMERO (@marinaromerom)

Este martes, víspera del día de Reyes, otro de los miembros del clan ha respaldado las palabras del colaborador, afirmando que Javier y su novia, Marina Romero, están esperando a su primer hijo. Makoke ha concedido una exclusiva a la revista ‘Lecturas’ en la que asegura lo feliz que está por la llegada del nuevo miembro de la familia. Un bebé del que aun no se conoce el sexo pero al que todos tienen muchas ganas de conocer, algo que según la publicación sucederá el próximo mes de julio.

Si bien la colaboradora de ‘Viva la vida’ no podía estar más feliz, lo cierto es que hay algo de la próxima paternidad de su hijo que no le gusta mucho, que la llamen abuela ya que dice que “está vinculada a una imagen que no se corresponde con la mía”. Eso sí, deja la puerta abierta a cambiar de idea, algo que puede casar cuando vea la cara de su nieto o nieta, “de momento no me gusta (la palabra abuela), pero cuando nazca me voy a volver loca”.

Sin duda, esta es la mejor noticia para comenzar el año, dejando así atrás a un 2020 en el que Makoke ha vivido momentos muy duros como la pérdida de su madre. Ahora todo eso queda atrás y es que el próximo nacimiento lo ha conseguido iluminar todo. Sobre cómo dio Javier la feliz noticia, la andaluza ha contado que fue durante una cena en la que se reunieron todos, “una noche terminamos de cenar y Javi dijo: ‘Brindo porque vas a ser abuela’. Se me cayeron unos lagrimones… Pero no pude hablar”.

Javier y Marina comenzaron a salir en el año 2017 y desde muy pronto demostraron que iban muy enserio. De hecho, al poco tiempo se murando juntos al chalet en el que aquel momento vivían Makoke y Kiko, aumentando la familia. Cuando las cosas se rompieron entre el matrimonio, ambos se convirtieron en un gran apoyo para Makoke, quien siempre ha dicho lo mucho que le gusta su nuera.

Antes de salir con Javier la joven ya era conocida en la familia y es que fue precisamente Anita, la hermana del empresario, quien les presentó. Además de tener una edad parecida, Ana tiene 20 años y Marina 23, las dos son influencer, por lo que tienen muchas cosas en común.