La cuenta atrás para el regreso de la Princesa Leonor ya ha comenzado. Será el próximo 14 de abril cuando la heredera termine las clases de este segundo trimestre en el Atlantic College de Gales y viaje a España para reunirse con su familia. A pesar de que todavía es un misterio la agenda que mantendrá la Princesa cuando vuelva a casa, lo que sí se sabe es que ni los Reyes ni sus hijas estarán el 17 de abril en la Misa de Pascua que se va a celebrar en Palma de Mallorca. Una decisión que, al parecer, tiene que ver con la situación de emergencia de Ucrania, ya que no resultaría muy empático mostrar una imagen de unidad familiar y celebración teniendo en cuenta las críticas circunstancias que se viven en Europa del Este.

Como cada viernes, la Casa de S.M. el Rey ha hecho públicas las actividades previstas para la próxima semana. Una semana diferente no solo por el regreso de la Princesa Leonor, sino porque se trata de una semana festiva, a partir del jueves 14. A pesar de que se esperaba que Sus Majestades pudieran tener algún compromiso oficial en los días previos a la llegada de su hija mayor, lo cierto es que la agenda de esta semana está libre de actos. Esto no significa que Sus Majestades no vayan a estar trabajando, ya que podrían estar realizando lo que se conoce como ‘labores de despacho’. Sin embargo, también podría ocurrir que se hayan tomado unos días de descanso. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que la Infanta Sofía ya está de vacaciones.

Al margen de las actividades de la Casa Real, sí parece que doña Sofía va a viajar a Mallorca. Este próximo lunes, en torno a las 20:30 de la tarde, la Catedral de Palma acoge un concierto solidario a favor de Projecte Homme, una organización con la que colabora estrechamente la Fundación Reina Sofía. Esta es una cita a la que no suele faltar doña Sofía, salvo excepciones de los últimos dos

Terceras vacaciones

Estas son las terceras vacaciones de la Princesa Leonor desde que a finales del mes de agosto se trasladara a Gales para iniciar sus estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College. La primera vez que viajó de vuelta a casa coincidió con los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, mientras que en Navidad solo se la vio en la tradicional felicitación de Sus Majestades. Por el momento, dado que los Reyes no estarán en la Misa de Pascua, habrá que esperar a ver en qué compromisos podría participar Leonor, aunque se espera que tome parte en algunos durante estos días que va a estar en España.

A la Princesa todavía le queda un trimestre en Gales antes de comenzar las vacaciones de verano. Será poco después de mediados del mes de junio cuando Leonor termine el primero de los cursos de este Bachillerato Internacional, que ya ha cursado también Elisabeth de los Belgas y que se encuentra estudiando la princesa Alexia de Holanda.