A falta de confirmación oficial por parte de la Casa de S.M. el Rey, las últimas informaciones apuntan a que los Reyes don Felipe y doña Letizia y sus hijas no viajarán a Palma de Mallorca esta Semana Santa para acudir a la tradicional Misa de Pascua, a la que llevan sin asistir desde el año 2019. Una noticia que se confirmará en unos días, cuando la Casa de S.M. el Rey haga públicos los actos previstos para la próxima semana. Sin embargo, quien sí parece que viajará a Mallorca es la Reina Sofía.

La madre de Felipe VI es una habitual de la Semana Santa en la isla y no es raro verla de manera habitual en procesiones además de en la Misa de Pascua y otros actos. Al igual que ocurre en el verano, doña Sofía suele viajar antes que nadie y se queda después, salvo que tenga algún compromiso pendiente. No hay que olvidar que, en los últimos tiempos la agenda de la madre de Felipe VI se ha incrementado, tanto en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey como en lo relacionado con su fundación. De hecho, es raro que no tenga algún compromiso público cada semana.

A la espera de que este viernes se haga pública la agenda de la familia real para estos días previos a Semana Santa, sabemos que la madre de Felipe VI tiene un importante compromiso en Mallorca al que no querrá faltar. Este lunes, 11 de abril, a las 20:30 de la tarde, se celebra en la Catedral de Mallorca el tradicional Concierto Solidario a favor de Projecte Home Balears, con la participación de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y la Coral de la Universitat de les Illes Balears, bajo la dirección de Joan Company y la actuación de la soprano Marta Bauzà y el barítono Isaac Galán. Un acto que se celebra bajo el título Un cant a l’esperança, y que va a Cantique de Jean Racine Op.11, de Gabriel Fauré, el Càntic espiritual, de Baltasar Samper y Mirror of perfection, de Richard Blackford.

El pasado año, debido a la situación de emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia del coronavirus, este concierto tuvo que celebrarse a puerta cerrada y estuvo dedicado a las víctimas de la crisis sanitaria. Sin embargo, esta vez vuelve a contar con público y es una de las citas a las que nunca falta doña Sofía. Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a partir de los 10 euros y hasta los 30 en diferentes puntos y los beneficios irán destinados a financiar proyectos e iniciativas de la organización.

La vinculación de doña Sofía con Projecte Home viene de lejos y se encuentra enmarcada dentro de la serie de iniciativas con las que colabora la Fundación Reina Sofía.

La última vez que la madre de Felipe VI visitó Baleares fue precisamente para otro concierto. El pasado mes de noviembre, en el marco de la agenda de la Casa de S.M. el Rey, doña Sofía acudió en Mallorca a un concierto de Ciudades Patrimonio que se celebró en Ibiza.

Lo que no se sabe es si doña Sofía permanecerá en la isla durante todas las fiestas o si solo podría quedarse para este concierto y algún que otro compromiso o visita.

El regreso de Leonor

A pesar de que parece que los Reyes no viajarán a Mallorca, lo que sí está claro es que a partir del día 14 la Princesa Leonor se encontrará de vacacione y regresará a casa. Se esperaba que la Misa de Pascua pudiera ser el principal compromiso en el que se viera a la hija mayo de los Reyes pero, si finalmente no acuden a esta cita, podría ocurrir que no se viera a Leonor en este receso, igual que ocurrió en sus anteriores vacaciones en Navidad.