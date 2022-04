Quedan apenas unos días para que la Princesa Leonor vuelva a casa en un nuevo período de vacaciones. Será el próximo 14 de abril cuando la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia termine las clases y pueda reunirse con su familia, al menos durante unos días, hasta que regrese a Gales el 24 para la recta final del curso.

La Princesa lleva desde finales de agosto en el centro escolar, al que en el pasado acudió la hija mayor de los Reyes de los Belgas, la princesa Elisabeth y donde también estudia en estos momentos la hija mediana de los Reyes de Holanda, la princesa Alexia. A pesar de que son muchos los estudiantes que comparten detalles de su rutina en Gales o que incluso el propio colegio comenta las actividades, en el caso de Leonor apenas se sabe nada de cómo está siendo este primer año fuera de casa. Ella misma hizo una breve referencia a sus estudios en su discurso en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias el pasado mes de noviembre, y el Rey comentó que lo que más echaba de menos era la gastronomía española.

Sin embargo, mientras que de la princesa Alexia se han filtrado detalles de su estancia en Gales e incluso imágenes que han generado cierta polémica -como las de su participación en una fiesta en la semana Queer-, en el caso de Leonor no se sabe absolutamente nada. En alguna de las fotografías que distribuye el centro se ha especulado con que la Princesa aparecía de espaldas junto a otros españoles, pero la realidad es que no ha habido confirmación oficial de este tema.

No obstante, a pesar de que no se tengan detalles de la actividad concreta de Leonor, lo cierto es que desde el colegio sí que comparten información sobre las iniciativas que se llevan a cabo. Ocurrió cuando se celebró la Cumbre del Clima en Glasgow, con la crisis de Ucrania por ejemplo. De hecho, suele pasar que el colegio publique posts dedicados a las diferentes costumbres de los alumnos según su origen, como ha hecho esta semana, que ha compartido un vídeo de varios estudiantes tomando el iftar, el tradicional ‘almuerzo’ que hacen los musulmanes en época de Ramadán cuando se pone el sol. Un clip en el que se ve a un grupo de alumnos muy sonrientes probando diferentes platos.

Más allá de esto, además, el colegio ha lanzado una iniciativa para dar visibilidad al movimiento feminista: “mañana marca el inicio de un importante evento de dos días organizado por nuestros estudiantes, centrado en el movimiento feminista. FemiCon cubrirá cuatro oleadas del movimiento a través de talleres y debates, desde las pioneras del sufragio femenino en el siglo XIX, el logro de ciertos derechos en la década de 1960, hasta el empoderamiento femenino y la lucha contra la discriminación en el siglo XXI”, han confirmado desde el colegio con una fotografía de una joven que lleva la palabra igualdad escrita en los nudillos de las manos. Un interesante proyecto del que es probable que participe la Princesa, aunque es algo que probablemente no llegue a trascender.

Unas vacaciones diferentes

Mientras que en sus primeras vacaciones Leonor participó en los actos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, la segunda vez que regresó a España, en el mes de diciembre, no se la vio en ningún compromiso. Leonor se marchó a Gales antes del día 6 de enero, fecha en la que los Reyes suelen acudir a tomar el roscón a casa de su abuelo, Jesús Ortiz, pero este año parece que lo hicieron antes para que la Princesa también pudiera celebrarlo. Aunque en otras ocasiones la familia real suele aprovechar las navidades para ir a ver algún espectáculo o planear una salida, esta vez, por la crisis sanitaria y el aumento de los contagios se decidió que no habría posados. Por eso, la única imagen que se tiene de Leonor a su vuelta en diciembre es la de la felicitación navideña de Sus Majestades.

En esta ocasión, a pesar de que todos los ojos estaban puestos en la celebración de la Misa de Pascua en Mallorca, parece que la situación de Ucrania ha motivado que se cancele la presencia de los Reyes. No se ha confirmado si quizás doña Sofía acuda a la isla, ya que tiene algunos compromisos en estos días.

A pesar de que no veremos a Leonor en Palma, es probable que se aproveche su estancia para que participe en algunos compromisos, ya que hace ya mucho que no se la ve. No obstante, todavía habrá que esperar para que la Casa de S.M. el Rey confirme los detalles.

Lo que sí se sabe es que la heredera terminará las clases de este año el 17 de junio y, por tanto, a partir de ese momento y hasta finales de agosto, retomará su agenda institucional, con la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona y las tradicionales actividades en Palma de Mallorca, antes de disfrutar de unas vacaciones privadas en familia.