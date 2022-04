KIOSCO: de la nueva vida de Urdangarin y Ainhoa Armentia al ultimátum de Olga Moreno a Antonio David

Como ocurre cada miércoles, todos y cada uno de los kioscos del país se han llenado de revistas con la actualidad más candente del panorama social y nacional. En esta ocasión, ha llamado especialmente la atención ¡Hola!, que ha sacado a la luz unas imágenes de la nueva vida en común de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Por su parte, Lecturas ha hecho público el motivo que habría llevado a Antonio David Flores a ausentarse de la fiesta de cumpleaños de Marta Riesco. Semana ha compartido una sesión de fotos y posterior entrevista de María Teresa Campos con su mano derecha, Gustavo Guillermo. Y por último, Diez Minutos ha incluído en su nuevo número unas imágenes actuales de Ana Rosa para explicar cómo es su día a día.

¡Hola! ha acaparado todas las miradas con una imagen de portada del exduque de Palma pasando su mano por el hombro de Ainhoa Armentia. Un gesto con el que ambos demuestran que, tras haber permanecido en el ojo del huracán, han optado por dar el salto definitivo a la “libertad” para disfrutar de todos y cada uno de los planes que puedan llevar a cabo juntos. No obstante y pese a estar afianzando su relación a golpe de citas, el medio citado ha confirmado que aún no habrían dado el paso de irse a vivir juntos. Aunque a juzgar por las imágenes, todo parece ir viento en popa y quién sabe si en unas semanas quieran ir más allá.

Lecturas se ha hecho eco del tema de la semana por excelencia. Era el pasado viernes día 8 cuando Marta Riesco aparecía completamente rota en Ya son las ocho para confesar que había decidido poner punto final a su relación con Antonio David a raíz de que éste hubiera optado por no ir a su fiesta de cumpleaños. Un movimiento inesperado del que este medio ha podido saber el porqué, que no es otro que el ultimátum que Olga Moreno habría dado al exguardia civil si acudía al evento: “Si sigues casado conmigo no puedes presentarte públicamente como la pareja de otra mujer”. Una confesión que dinamitaría, aún más si cabe, la relación entre la colaboradora, el padre de Rocío Flores y la ganadora de Supervivientes.

Por su parte, Semana ha contado con María Teresa Campos para lanzar su exclusiva de miércoles. En esta revista han publicado unas tiernas imágenes de la presentadora con el que considera su “ángel de la guarda”, en un intento por “reconocer su lugar públicamente”. Tanto ella como él se han deshecho en elogios el uno con el otro, demostrando que su bonita relación amistosa va más allá de lo meramente profesional.

Para poner el broche de oro al miércoles, Diez Minutos ha hecho su propio seguimiento del estado de salud de Ana Rosa Quintana. Y es que, pese al tratamiento al que se está sometiendo por el cáncer de mama, la presentadora luce radiante. Una buena imagen que ella misma ha confesado haber conseguido a base de una dieta sana, nada de alcohol y mucho ejercicio.