Cinco coincidencias y una posible ausencia: las vacaciones de Semana Santa más ¿familiares? de Iñaki Urdangarin

Con la Semana Santa iniciada, muchos son los rostros conocidos que aprovechan sus días libres para reencontrarse con sus seres queridos. Y es que, la interrupción temporal de los quehaceres laborales que ofrece esta festividad religiosa, sirve de gran aliada especialmente para aquellas familias que, por diversas situaciones, no pueden coincidir en otros momentos del año. Esto es precisamente lo que les ocurre a Iñaki Urdangarin y a sus hijos, cuya relación se ha complicado bastante a raíz de sus polémicas imágenes junto a Ainhoa Armentia.

Era el pasado 30 de marzo cuando Lecturas se hacía eco de la última visita del exduque de Palma a Ginebra. Un viaje en el que, en primer lugar, se vio con la Infanta Cristina, para posteriormente acercar posturas con Irene, que habría sido la que peor habría digerido la infidelidad de su padre con su compañera de bufete de abogados. Aunque el medio citado se percató de que la joven había tomado una actitud un tanto distanciada con el yerno del Rey Juan Carlos, lo cierto es que el paso del tiempo provocó que “el cariño se impusiera al enfado”, dejando que éste le diera abrazos y besos mientras disfrutaban de un agradable paseo por tierras suizas. Por este motivo, tal vez sea el propio Iñaki quien quiera seguir recuperando la confianza de sus hijos, algo que tendrá más fácil de conseguir con la llegada de la Semana Santa.

¿Reencuentro familiar?

Como pudo saber Look, Urdangarin estaría llevando a cabo unas “charlas de manera irregular con diferente gente de FC Barcelona” para completar los cursos de coaching y psicología que comenzó en prisión. Unas reuniones que no tienen “final ni plazos”, por lo que Iñaki tendría vía libre si quisiera realizar alguna escapada de cara a los próximos días, en los que podría coincidir con sus hijos. Y es que, tal y como ha podido comprobar este digital, según el calendario escolar de Ginebra, las conocidas como “vacaciones de Pascua” tendrían lugar del 14 de abril al 22 de abril. Una semana en la que Irene descansará de sus estudios, pudiendo aprovechar para reunirse con sus hermanos y con su padre.

Pero ella no es la única que tendría libres los próximos días. Pese a estar plenamente volcado en su posición como extremo derecho en el Barça B de balonmano, Pablo Urdangarin también podrá disfrutar de unas breves vacaciones. El calendario de partidos del FC Barcelona indica que el último partido del equipo del joven antes de Semana Santa tendrá lugar el 9 de abril, mientras que los azulgranas retomarán su actividad el sábado 23 de abril en Pontevedra. Esto significa que el hijo de la Infanta Cristina tendrá hasta dos semanas libres, que probablemente utilizará para reencontrarse con los suyos y recuperar el tiempo perdido.

Por otro lado, Look ha confirmado que Juan y Miguel Urdangarin cuentan con una situación bastante similar. Ambos se encuentran estudiando en el Reino Unido, país bastante flexible en lo que a las vacaciones de Pascua se refiere. Es por ello que, según el calendario escolar británico, los hermanos disponen de un descanso que comenzó el 4 de abril y se extenderá hasta el lunes 18. Unas fechas que varían dependiendo de las zonas, pero que permitirán a los dos jóvenes volver a casa en primavera.

Un plan con una gran ausencia

La Infanta Cristina podría ser la peor parada durante esta interrupción vacacional. Teniendo en cuenta que la hermana menor del Rey Felipe trabaja en la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra, sus días festivos únicamente serían el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua. Un puente en el que tendrá oportunidad de refugiarse en los suyos.

Pese a haber sido el daño colateral de las imágenes de Iñaki Urdangarin paseando por la playa de Biarritz junto a Ainhoa Armentia, la Infanta Cristina quiso dejar clara su decisión de “interrumpir” su matrimonio con el exjugador de balonmano, eso sí, protegiendo a sus hijos y dándoles lo mejor. Es por ello, que la hija menor de la Reina Sofía ha intentado en todo momento cooperar con su todavía marido para que éste no se distanciara de sus hijos. Algo por lo que incluso habría llegado a abandonar temporalmente su casa de Ginebra para permitir que su ex pasara tiempo con Irene, tal y como desveló la revista Lecturas recientemente. No obstante, esto no significa que entre ellos haya una buena relación, ya que, durante la última visita de Iñaki al país suizo, ambos se dejaron ver en una calle céntrica de la ciudad en la que ni siquiera intercambiaron un beso de saludo, ciñéndose únicamente a caminar hasta el hotel Four Seasons para tomar café y sentar las bases sobre cuáles serían sus planes a partir de ahora y cómo podrían disfrutar de sus hijos por igual.