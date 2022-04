Reuniones y charlas sin sueldo: así es la nueva ocupación de Iñaki Urdangarin

El inicio del 2022 indicaba una nueva etapa para Iñaki Urdangarin. Probablemente el exduque de Palma nunca hubiera imaginado que el año le depararía tantas cosas tanto a nivel personal como profesional, más aún teniéndose en cuenta que tan solo han pasado tres meses y ya ha acaparado un sinfín de portadas de los medios más conocidos del país.

Tras haber vivido una “interrupción” matrimonial y una posterior suspensión definitiva de su condena, Iñaki Urdangarin ha querido retomar una de las etapas más brillantes de sus 54 años. El FC Barcelona siempre ha sido una de las debilidades más fuertes para el marido de la Infanta Cristina, y no es para menos, ya que fue en ese equipo en el que jugó durante los años dorados de su carrera, consiguiendo hasta seis Copas de Europa y diez Ligas. Un mérito que estuvo muy relacionado con su presencia, motivo por el que el club guarda un bonito recuerdo de su paso y ha querido contar con él en el momento más polémico de su vida.

¿Enternador o coach?

Aunque el excompañero de equipo de Iñaki, Enric Masip, hizo unas declaraciones al programa de radio La Sotana en las que aseguraba que el exjugador tenía previsto completar “un curso de un mes de prácticas” en el conjunto azulgrana, lo cierto es que en Look hemos contactado con el Jefe de Prensa del equipo para confirmar la información. Oriol Bonsoms nos ha desvelado cuáles son las funciones que está ejerciendo el yerno del Rey Juan Carlos dentro de las categorías inferiores del Barcelona de balonmano: “Él no habla con los equipos. Para acabar con su formación, durante su estancia en prisión hizo cursos de coaching y psicología. Para que le validaran estos cursos tenía que hacer horas de reuniones y charlas a nivel individual, no grupal, pero no se ha reunido ni está previsto que se reúna con los equipos”, apuntaba el coordinador de prensa.

De esta manera, Oriol aseguraba que Iñaki en ningún caso se dedica a entrenar, ya que “solo hace charlas de manera irregular con diferente gente del club”. Una función que está llevando a cabo con absoluto éxito, ya que, en la última ocasión, tuvo oportunidad de reunirse con un entrenador de la base para debatir sobre ciertas cuestiones del equipo, aunque sin intervenir en los jugadores de manera directa.

Un claro objetivo “sin final ni plazos”

Según ha desvelado Bonsoms para este portal, esta nueva unión entre el FC Barcelona y Urdangarin habría surgido con el único objetivo de ayudarle a superar los cursos que le que quedaban por completar tras su paso por la cárcel, no existiendo “final ni plazos” estipulados para que el exjugador tenga, obligatoriamente, que poner fin a estas charlas. Simplemente, el cuñado del Rey Felipe mantendrá estas conversaciones de manera esporádica con algunos miembros de los equipos que conforman el Barcelona de balonmano, pudiendo llevarse a cabo tanto durante días de seguido, o incluso con semanas de margen. Esto indica que, desde el equipo se ha dado total independencia al exduque para que complete las horas restantes de sus cursos, lo que podría suponerle cierta libertad a la hora de reunirse con Ainhoa Armentia o con sus hijos en Ginebra, como ocurría hace tan solo unos días con Irene.

Los detalles de una nueva vida

Hace unos meses, parecía impensable que Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina estuvieran a punto de poner fin a su matrimonio. Los difíciles momentos por los que la pareja se había visto obligada a pasar con el Caso Noós como principal detonante, podrían haber hecho que ambos se hubieran convertido en inseparables, pero ha ocurrido todo lo contrario. Con una unión que pendía de un hilo, era durante el pasado mes de enero cuando el exduque de Palma dinamitaba por completo su romance con la hija menor de la Reina Sofía al salir a la luz unas fotografías junto a una misteriosa mujer rubia por la playa de Biarritz, de la que más tarde se pudo saber el nombre: Ainhoa Armentia. La vitoriana se convirtió en el centro de atención de los medios semana tras semana, provocando que a la hermana del Rey y a su todavía marido no les quedara más remedio que tomar la decisión de “interrumpir” su matrimonio.

Aún con el tema sobre su nuevo romance en la primera línea, Urdangarin volvía a ser el foco de las parrillas televisivas el miércoles día 2 de marzo, cuando se dio a conocer la noticia de que ya era un hombre libre. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao le había concedido la libertad condicional, suspendiendo definitivamente su condena a 5 años y 10 meses por el buen comportamiento que mantuvo mientras estaba entre rejas. Con un lastre menos en su vida, el exjugador de balonmano optó por disfrutar de cada momento, compaginando su vida familiar con su nueva relación sentimental. Es por ello que ya se ha dejado ver libremente por Vitoria junto a Ainhoa, a quien ha ido a recoger a su puesto de trabajo durante este mes guardando cautela, para no verse así obligados a vivir situaciones incómodas con la prensa de por medio. A esto se suma también que estaría acercando posturas con el FC Barcelona. ¿Estará viviendo Iñaki su segunda juventud?