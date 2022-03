El Rey Felipe retoma su actividad internacional con uno de los cometidos al que más habituado se encuentra. Tal como han confirmado fuentes oficiales, el monarca viajará esta semana a Chile para asistir a los actos de Toma de Posesión del presidente electo, el Excmo Sr. Gabriel Boric Font. Un viaje en el que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acompañará al jefe del Estado, además de otras autoridades.

Se trata del primer desplazamiento internacional de don Felipe después de que hace unos días la Casa de S.M. el Rey hiciera pública la carta en la que don Juan Carlos anunciaba su deseo de regresar de manera puntual a España debido al archivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Una misiva en la que el anterior monarca revelaba su intención de que Abu Dabi siga siendo su residencia de manera permanente, pero con la idea de hacer viajes puntuales a España, para estar con su familia y círculo de amigos. Por el momento, no se ha confirmado cuándo se espera el regreso de don Juan Carlos, aunque no será inmediato. Es probable que pueda coincidir con algún evento deportivo al que el padre de Felipe VI quiera asistir.

Pero más allá del regreso de su padre, el monarca está inmerso en los preparativos de este viaje, de dos días de duración. Don Felipe está muy acostumbrado a hacer este tipo de desplazamientos, ya que ha sido el encargado de representar a España en las Tomas de Posesión de presidentes iberoamericanos desde el año 1996, cuando acudió como príncipe de Asturias al relevo presidencial en Guatemala. En aquel momento, el hoy monarca tenía veintisiete años.

Una realidad que remite de manera inmediata a la Princesa Leonor. A pesar de que la heredera se encuentra en estos momentos estudiando en Gales el Bachillerato Internacional, lo cierto es que su actividad institucional se ha ido incrementando en los últimos años. Su situación actual la mantendrá bastante alejada de compromisos oficiales hasta que finalice sus estudios previos a la universidad, esto es, poco antes de cumplir la mayoría de edad.

Debido a que su agenda está limitada por sus estudios, no se espera que participe en ningún acto concreto, más allá de algunas entregas de premios y citas simbólicas que puedan coincidir con sus vacaciones -el Rey, por ejemplo, no pudo regresar a Oviedo en el año en el que estudió en Canadá para presidir la entrega de los premios de la entonces Fundación Príncipe de Asturias-. Esto contrasta con la situación de su padre, que debutó fuera de España en el año 1983, en el mes de mayo, cuando viajó a Cartagena de Indias para representar a la Jefatura del Estado en el 450 aniversario de la ciudad. En ese momento, el monarca tenía quince años, uno menos de los que tiene ahora mismo Leonor. Por ahora, no se espera que la heredera realice un viaje similar.

No obstante, sí que es más que probable que sea ella la que, llegado el momento, asuma la tarea de representar a España en las Tomas de Posesión en Iberoamérica. Un cometido que, salvo en momentos puntuales en los que, por ejemplo, lo asumió el Rey Juan Carlos, siempre ha sido una actividad exclusiva de Felipe VI.

Hasta la fecha, don Felipe ha asistido a ocho Tomas de Posesión de mandatarios iberoamericanos desde que asumió la jefatura del Estado en 2014. La última de ellas hace apenas unas semanas, a la de Xiomara Castro en Honduras. Pero en su etapa como príncipe, fueron muchas más a las que asistió. Un total de sesenta y nueve entre los años 1996 y 2014. Por eso, no es de extrañar que, llegado el momento, sea la Princesa Leonor quien se haga cargo de esta tarea ya que, al fin y al cabo, hay muchas cuestiones en las que está siguiendo la estela de su padre.