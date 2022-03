El Rey Juan Carlos podría volver a España pronto. Después de que se haya confirmado el archivo de las investigaciones que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantenía abiertas, ya no hay impedimentos legales para que el padre de Felipe VI pueda regresar a casa y abandonar el exilio voluntario que inició el verano de 2020. Más de año y medio después de su salida, el anterior jefe del Estado tiene el camino despejado para regresar a España, país que ha sido su residencia durante medio siglo y donde están su familia y amigos.

En una carta que ha hecho pública la Casa de S.M. el Rey, don Juan Carlos ha confirmado al actual monarca que no tiene la intención de que Abu Dabi deje de ser su residencia, pero que le gustaría volver a España de manera puntual. Aunque por ahora no se sabe cuándo podría producirse ese regreso, es más que probable que ocurra en los próximos meses.

El Rey Juan Carlos ha recalcado en su carta que, tal como anunció en 2019, se encuentra retirado de la vida pública y, por tanto, desea que se respete su privacidad e intimidad. Un detalle que hace pensar que el padre de Felipe VI no va a participar en actos oficiales con el resto de la familia -salvo que ocurra algo de gran envergadura o trascendencia-, pero sí que es posible que se le pueda ver en celebraciones privadas.

A este respecto, son varias las citas que tendrán lugar en los próximos meses y en las que cabría esperar que hiciera acto de presencia. Como es lógico, no se contempla la posibilidad de que pueda reaparecer en compromisos como la Misa de Pascua o similares, pero en el entorno familiar, los meses venideros sí que hay importantes fechas.

A la espera de que se confirme cuándo podría regresar -si es que se hace público dado que el deseo del Rey Juan Carlos es mantener un perfil bajo-, ya desde el mes hay algunas jornadas destacadas que podrían suponer la vuelta del anterior soberano. El día 1 es el aniversario de la muerte del conde de Barcelona, aunque no hay nada previsto para esta jornada.

A pesar de que el mes de marzo suena un tanto precipitado, lo cierto es que en apenas unos días se celebra la primera convocatoria en la clase 6M de la Copa de España, en concreto, del 18 al 20 de marzo. No obstante, la presencia de don Juan Carlos para esta fecha no parece probable.

El 29 de abril es el cumpleaños de la Infanta Sofía, una fecha en la que, a pesar de que la Princesa Leonor está estudiando fuera de España, quizás sería adecuada para un reencuentro familiar. Un día después, es Miguel Urdangarin el que cumple años y, salvo que su intención sea estar en Madrid en esa fecha, lo cierto es que el hijo menor de la Infanta Cristina reside en Reino Unido.

Más allá de estas efemérides, el 14 de mayo se cumplen sesenta años de la boda de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía en Atenas. Una jornada muy especial para los padres de Felipe VI, que celebran sus Bodas de diamante, aunque no cabe esperar que haya ningún tipo de acto oficial al respecto. No hay que olvidar que, a pesar de que no se tiene constancia de que doña Sofía haya visitado al Rey en Abu Dabi, sí se sabe que han mantenido contacto en este tiempo y que, justo antes de su marcha, la relación entre ambos era más fluida. De la misma manera, el 22 de mayo, los Reyes cumplen dieciocho años de casados, pero esta es una celebración que queda para su ámbito privado.

Mayo es también un mes destacado para el mundo de la tauromaquia. No sería de extrañar que pudiéramos ver a don Juan Carlos disfrutando junto a la Infanta Elena y sus hijos de algún festejo, dada su pasión por el entorno del toreo.

En el mes de julio no solo cumple años su nieto predilecto, Froilán, sino también la Infanta Cristina y su hija Irene Urdangarin. Respecto a esto y dada la situación de la exduquesa de Palma en los últimos tiempos, cabría esperar que lo pasara con ella, pero no se puede confirmar si sería en Ginebra o en España. Además, ese mes supone el comienzo de la temporada de regatas. Recientemente, su amigo Pedro Campos declaró que en Galicia le esperan con los brazos abiertos, lo que hace pensar que incluso sería posible que su vuelta a España pudiera coincidir con estas fechas. Lo que no parece es que haga acto de presencia es en Mallorca, donde se celebra la Copa del Rey de vela a finales de mes.