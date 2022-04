Primer programa de Supervivientes: Conexión Honduras de la nueva edición del reality de Mediaset. Este domingo se ha emitido la primera de las galas del espacio, en la que Ion Aramendi ha debutado al frente del programa. Un debut que ha supuesto todo un gran éxito para la cadena, que ha concentrado un 18,4% de share y casi dos millones de espectadores de media. Toda una hazaña para el formato, sobre todo, si se tiene en cuenta que el anterior reality y los debates del domingo aportaban datos más discretos.

Un estreno en el que los concursantes de los dos equipos -Playa Fatal y Playa Royale- han tenido que hacer sus primeras nominaciones. Uno de los que más nominado ha resultado ha sido Rubén Sánchez Montesinos quien, al parecer, no está teniendo mucha conexión con el resto de sus compañeros. Una nominación que ha tenido consecuencias en el plató, donde Enrique del Pozo no ha podido evitar enfadarse.

Ha sido el equipo liderado por Anabel Pantoja, que se encuentra en la playa Royale, el primero en nominar. Anuar Beno ha puesto en el punto de mira a Rubén y ha argumentado que es el que menos iniciativa ha tenido hasta el momento. También Kiko Matamoros ha nominado a Rubén, “porque no me ha gustado su actitud, egoísta y de víctima”. Tania Medina se ha sumado a esta nominación, con argumentos similares a los de Matamoros: “hay actitudes de él con el resto del grupo que no me gustan”, ha dicho.

Yulen Pereira y Ana Luque también han optado por nominar a Rubén. En el caso del primero, ha dicho que “ha habido algunos gestos de él hacia el grupo y ha dicho cosas que están sacadas de contexto”. Ana Luque ha nominado a Sánchez Montesinos, “porque solo se levanta cuando ve una cámara al lado, le decimos que nos ayude y se va a tumbar. Se levanta una o dos veces al día, creo que no es buen superviviente en ese sentido, no es compañero”, ha asegurado.

Juan Muñoz se ha decantado por Kiko Matamoros, según él, “porque me da la sensación de que está bien en la isla, pero un poco incómodo”. Por su parte, Rubén Sánchez Montesinos ha nominado a Kiko Matamoros porque “considera que en estos días de convivencia ha demostrado otra cara”, ha dicho. Sánchez Montesinos ha declarado que “entre Anabel y él dirigen el cotarro y debaten todas las opiniones”.

En el caso del otro equipo, el de playa Fatal, las nominaciones han estado más diversificadas, aunque Charo Vega ha sido la más nominada. Ainhoa Cantalapiedra ha nominado a Ignacio de Borbón, mientras que Charo Vega la ha nominado a ella.

Alejandro Nieto se ha decantado por Charo Vega mientras que Nacho Palau ha nominado a Mariana, quien ha optado por la primera. Nacho de Borbón ha puesto en el punto de mira a Ainhoa Cantalapiedra y Desirée Rodríguez ha nominado a Charo Vega.

En el caso de las nominaciones de Anabel Pantoja y de Marta Peñate, la primera ha nominado a Juan Muñoz, mientras que la segunda ha elegido a Ainhoa Cantalapiedra.