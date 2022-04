Paz Padilla se sincera sobre su situación sentimental y aclara si está abierta al amor

Después de un pequeño parón, este miércoles ha regresado a la parrilla televisiva el formato presentado por María Casado, Las tres puertas de TVE. Una de las invitadas estrella al espacio ha sido Paz Padilla, que ha llegado al plató con una gran sonrisa y dispuesta a hablar sobre su situación actual. La presentadora, que la ha recibido con los brazos abiertos ha podido charlar con ella sobre sus inicios en la esfera VIP, pero también sobre su situación sentimental. La humorista vivió uno de los momentos más delicados de su vida el pasado 18 de julio de 2020, cuando su marido, Antonio Vidal fallecía a consecuencia de un tumor cerebral.

La historia del abogado y la empresaria fue como si fuera sacada de una ficción romántica. Se conocieron, pero el destino hizo que se separaran e hicieran sus vidas por caminos distintos. Sin embargo, la vida les tenía preparado un reencuentro que terminó en una boda celebrada en Zahara de los Atunes, en Cádiz en compañía de su entorno más cercano. “Yo tenía 14 años cuando lo conozco por primera vez. Me enamoré nada más verlo”, recordaba Paz con nostalgia.

Era entonces, cuando la presentadora le preguntaba si en estos momentos estaba abierta al amor. “Yo sí que veo el amor como algo incondicional, el amor generoso, el amor compasivo, el amor blanco, el amor ese que te llena, que respiras y dices ‘¡que cosa más bonita!’. Ese amor lo puedes sentir viendo una apuesta de sol o tomando algo con unos amigos o con un hombre que te atraiga y te besa…”, comenzaba explicando la humorista.

“Entonces, yo ¿por qué voy a negarme a volver a vivir eso? El amor… mi madre tuvo siete hijos y quiso a los 7 y, ¿qué pasa? ¿por qué tenga 7 no va a querer al primero? El amor no se dosifica y si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir lo que yo he sentía, será diferente porque no hay dos amores iguales”, indicaba a la presentadora.

A su vez, Paz revelaba que ella se había enamorado varias veces. “Cuando dice la gente que no se enamora, yo les respondo que no saben, no saben entregarse. Amar es entregarse. Yo amo a todo el mundo, a todo el mundo le digo que le quiero”, aclaraba a la periodista.

Su salida de la televisión

Paz Padilla no comenzaba el año con muy buen pie después de su fulminante despido de Sálvame tras un encontronazo con Belén Esteban, que provocó que abandonara su puesto de trabajo antes de que finalizara el espacio. Motivo por el que cesaron su contrato del programa perteneciente al holding italiano.

«¿Te has dado cuenta que fuera de la tele hay vida?», preguntaba María. «Es donde hay vida», respondía segura Padilla. «Soy tremendamente feliz. Estoy muy feliz. Muchas veces no te das cuenta y eres muy esclava del trabajo y al final lo único que te pertenece es el tiempo, y el tiempo pasa», expresaba. «La gente que te quiere, ¿qué te ha dicho?», quería saber Casado. «‘¡Ay qué alegría, qué bien, te queremos!’», decía la fundadora de No Ni Ná. «Tampoco me veían. Yo soy una persona hiperactiva, entonces, el teatro, el libro, los negocios, que soy una buscavidas… Yo sé que nunca me va a faltar el trabajo. A mi me da igual ponerme a limpiar portales o ser Paz Padilla», sentenciaba sobre su nueva vida alejada del foco mediático.