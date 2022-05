Antonio David Flores ha comenzado el mes de mayo de la mejor manera posible. Ha pasado más de un año desde que Sálvame decidiera despedir al exguardia civil como colaborador a raíz de la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un giro de 180 grados que provocó que el excolaborador denunciara a La Fábrica de la Tele por despido nulo y por haber vulnerado su derecho al honor al someterlo a un juicio paralelo.

Ya en el mes de septiembre se pudo saber que la productora fue condenada a pagar al malagueño la friolera de 82.000 euros. Una resolución con la que el tertuliano no quedó del todo convencido, razón por la que ahora, ocho meses después, ha podido saberse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rectificado a la hora de ratificar el despido nulo con vulneración de Derechos Fundamentales, cuantificando los daños morales ocasionados hacia el de Málaga hasta en 120.000 euros.

Ha sido este mismo 3 de mayo cuando se ha dado a conocer que, pese a haberse fijado en un primer momento 50.000 euros por daños morales, la antesala del Tribunal Supremo ha optado por añadir 70.000 euros más. Una cantidad que va in crescendo, más aún teniendo en cuenta los 32.360 euros de indemnización que Antonio David tiene que recibir a modo de indemnización por su despido. En total, son 152.362 euros los que Flores se embolsará desde que Sálvame decidió romper su contrato con el excolaborador, algo que tuvo lugar concretamente el 22 de marzo de 2021.

El periodista Jesús Manuel Ruiz de Es diario ha sido el encargado de desvelar una información que sin duda marcará un antes y un después en la relación de La Fábrica de la Tele con Antonio David Flores, la cual es meramente judicial desde hace casi 14 meses. Por si fuera poco, el comunicador también ha hecho público el abanico de posibilidades al que podría recurrir la productora, entre las que está la de acatar la sentencia y pagar al exmarido de Rocío Carrasco la cantidad requerida. También podría darse la situación de que la empresa no estuviera de acuerdo con la decisión, por lo que podría presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para el cual tienen un periodo de 5 días para meditarlo y anunciarlo.

De esta manera, el padre de Rocío Flores vuelve a ganar una batalla a la que fuera la cadena donde trabajaba. Y es que, una vez fue despedido de Telecinco, Antonio David optó por abrirse un canal de YouTube en el que explicar cómo se estaba sintiendo a raíz de todos y cada uno de los varapalos que su exproductora le estaba dando: “El primer día del documental fue muy duro. Muy duro porque me pareció todo muy injusto. Para mí fue sinceramente un golpe bajo, un golpe sucio que yo sabía lo que iba a provocar y me hizo mucho daño. (…) Que sepan que hay una responsabilidad que está en los juzgados, no en la tele, y a cada uno los voy a llevar al juzgado. Esto es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchas más. No les voy a perdonar a ninguno lo que me han hecho, y cada una de esas personas van a ir al juzgado”, auguraba el exguardia civil, algo que se está haciendo realidad con el paso del tiempo.