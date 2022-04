El gesto de Antonio David Flores en el cara a cara de Rocío Flores y Marta Riesco

La jornada ha finalizado con un tenso encuentro entre Rocío Flores y Marta Riesco. Este cara a cara se ha producido en Ya son las 8, espacio conducido por Sonsoles Ónega. Unas horas después de que dinamitara la crónica social de nuestro país tras la entrevista de Olga Moreno a Semana, ambas mujeres han coincidido en el mismo plató donde se podía cortar la tensión con un cuchillo.

Sin embargo, Antonio David Flores se ha convertido en el inesperado protagonista de la emisión, ya que ha enviado un mensaje a su hija para poder así aclarar cuándo se enteró de que Olga iba a ser la portada de la citada publicación. Esto ha salido a la luz porque tanto Rocío como Marta han relatado cómo se enteraron ellas de que la ganadora de Supervivientes iba a hablar por primera vez tras su ruptura del exguardia civil. Por un lado, Rocío no ha dudado en mostrar su decepción con Moreno, mientras Riesco ha asegurado que se enteró este mismo miércoles por Joaquín Prat.

La influencer ha indicado que su progenitor sí conocía la existencia de que su expareja iba a protagonizar dicha portada. Además, para dejar patente que estaba en lo cierto, la nieta de Rocío Jurado ha leído en voz alta un mensaje de Antonio David. “Yo sabía de la propuesta de la entrevista, pero no cuándo la iba a hacer y menos del contenido. Sé del contenido el lunes por la noche”, ha dicho Rocío. “Yo no miento. Lo acabo de explicar», ha insistido la colaboradora.

Unos minutos antes de que esto sucediera, Rocío Carrasco aparecía en pantalla en Sálvame para opinar sobre lo ocurrido en este 27 de abril. Sobre las palabras de Olga Moreno, Carrasco ha dicho que “lo único que se es que el que avisa no es traidor y yo lo avisé”. “Yo creo que quedó muy claro cual era mi visión y mi concepto por experiencias vividas y hechos reales. Ya te digo que, yo lo único que espero es que se de cuenta de que le ocurran las cosas”, ha añadido después.

Por otro lado, la hija de La más grande ha preferido mantenerse en un segundo plano y no opinar sobre las declaraciones de su hija en El programa de Ana Rosa, donde la joven defendía a su progenitor. “Si me lo permites, no me voy a pronunciar porque dije en su día que la iba a dejar al margen y no seré yo quien falte a mi palabra”, ha comentado. Lo único que ha expresado Rocío Carraco sobre este entramado ha sido un “no te lo creas”, haciendo referencia al exguardia civil.