Marta Riesco vuelve a la carga. Era hace tan solo una semana cuando la periodista hacía pública su retirada temporal de los medios de comunicación al sentirse sobrepasada por las críticas que estaba recibiendo a raíz de su relación y posterior ruptura con Antonio David. Un respiro en el que la comunicadora tuvo oportunidad de refugiarse en sus seres queridos tras haber sido dada de alta por una recaída en su estado anímico.

Ha sido esta misma mañana cuando El Programa de Ana Rosa ha contado con la presencia de Marta en vivo y en directo, que no ha tenido reparo en hablar del bache al que ha hecho frente recientemente: “Estoy mejor. He pasado unos días muy complicados, la baja fue en un hospital público. Soy una persona que está en tratamiento, tuve un episodio de ansiedad muy fuerte por el que el médico consideró que había tenido una recaída y me recomendó ausentarme del trabajo. Estuve en mi pueblo y el médico me recomendó no ver contenido sobre mí, y estos días me han servido para estar tranquila conmigo misma y para intentar digerir. Estoy con medicación desde hace 5 meses, esto no se pasa de un día para otro”, admitía, aclarando así sin problema alguno haber recaído en la misma situación que ya vivió hace tres meses.

Con respecto al punto en el que se encuentra su relación con Antonio David, la colaboradora lo tiene claro: “Estoy soltera. El tiempo dirá si la ruptura es definitiva, si es para mí hará ver que lo es y si no…”, confesaba, bastante confundida sobre lo que puede suceder de cara al futuro. No obstante, no cierra la puerta a una posible reconciliación ya que las aguas parecen estar más calmadas entre ambos: “No voy a contestar a la pregunta sobre si ha habido comunicación, pero estoy más tranquila. No entro en detalles porque me he dado cuenta de que el nivel de exposición que he tenido por responder a preguntas ha sido demasiado para mí”, apuntaba.

Teniendo en cuenta que será el próximo 24 de abril cuando el exguardia civil cumpla años. Una fecha en la que Riesco podría pagarle con la misma moneda o intentar tender puentes: “No sé si voy a ir a su cumpleaños. Yo creo que para que ocurriese tienen que darse unos pasos que de momento no se han dado”, explicaba. Y es que, pese a estar más cerca del padre de Rocío Flores, Marta sigue firme en sus convicciones: “No me arrepentiré jamás de haberme enamorado, pero a veces me he dejado llevar como colaboradora contestando preguntas y no me he dado cuenta de la repercusión que eso tenía. A veces peco de sincera y me ha causado muchos problemas, porque he dicho cosas que no debería haber dicho. Me arrepiento de haberle dejado en directo en Ya son las ocho pero me dejé llevar, y no es algo congruente con una persona que dice que no quiere ser personaje público, pero no me arrepiento de decir que estaba cansada de tirar de un carro del que solo tiro yo”, zanjaba.

Para poner el broche de oro a su intervención, la periodista quiso dejar claro el motivo de su ruptura con el ex de Rocío Carrasco: “No tenía ningún problema en contar lo que pasó, pero puedo decir que él no viniese a mi cumpleaños no fue una pataleta, no fue el motivo principal. Han pasado muchas cosas, ha habido muchas cosas donde yo sí he pedido el respeto hacia mí y mover ficha por encima de otras cosas”, finalizaba, dejando entrever que hubo ciertos rifirrafes entre ambos antes de que tuviera lugar la sonada ausencia de Antonio David en el cumpleaños de su entonces novia.