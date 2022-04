El nuevo reto profesional de Marta Riesco fuera de la televisión

En las últimas semanas Marta Riesco se ha convertido en uno de los personajes de la crónica social del momento. Era a principios de este 2022 cuando salía a la luz que la periodista mantenía una relación con Antonio David Flores. Romance que llegaba a su fin hace tan solo unos días, concretamente el día de la celebración del cumpleaños de la reportera. La colaboradora de Ya son las 8 era quien anunciaba en pleno directo en el espacio presentado por Sonsoles Ónega que ponía punto final a su historia de amor con el padre de Rocío Flores tras conocer que no acudiría a su celebración. Este último detalle lo adelantó en exclusiva este digital horas antes de que saliera a la luz, ya que habló con la protagonista de este entramado amoroso.

Desde entonces, la colaboradora ha vivido en una constante montaña rusa de emociones, ya que el exconursante de Gran Hermano VIP tomó la decisión de guardar silencio y de evitar cualquier tipo de contacto con la que era su pareja. Es por eso por lo que Riesco determinó alejarse por unos días del foco mediático en el que estaba expuesta para buscar así la tranquilidad que tanto necesitaba. “Necesito evadirme de todo… de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos”, dijo en sus redes sociales. Después de unos días de desconexión ha reaparecido y ha retomado sus compromisos profesionales.

También, a través de su cuenta de Instagram ha revelado el nuevo reto al que se enfrenta y en el que ha volcado toda su ilusión. “Con flecos y sin miedo. Siempre sin miedo. (Después de unos días difíciles os presento mi pequeño proyecto. Junto con mi amiga Nuria de @modaresiliencia hemos sacado esta chupa dedicada a los valientes del mundo”, se puede leer en una publicación que ha compartido en la que aparece posando con esta prenda.

“[email protected] incomprendidos y criticados tenemos que recordarnos cada día que pase lo que pase, vamos con todo y sin miedo a ser quienes somos. Podéis reservar la vuestra a través del instagram de @modaresiliencia. Son unidades limitadas y tenéis hasta la talla XL”, añadía emocionada. Además, eso no es todo, porque la periodista daba a concoer que “muy pronto habrá sorpresas”. “¡Ahí lo dejo! Gracias a todos mis guapos/as”, sentenciaba misteriosa.

La vuelta al trabajo

Tras unos días ausente, Marta Riesco ha retomado su agenda. «Me han dado el alta hace un par de horas y estoy muy contenta porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas, a los programas donde trabajo: El Programa de Ana Rosa y Ya son las ocho. Hay veces en la vida que hay que parar, sabéis que ya me ocurrió en una ocasión y me ha vuelto a ocurrir, y antes de encontrarme peor decidí ir al médico, y el médico consideró que me tenía que apartar de mi trabajo durante unos días”, revelaba en sus redes sociales.

«Sabéis que es muy complicado estar en la situación en la que estoy, y a veces hay que respirar y pensar en uno mismo, y eso es lo que hice. He estado en mi pueblo, rodeada de mi familia y desconectada prácticamente del mundo, y me he ido enterando de cosas que me iban contando. El médico me prohibió ver contenido que hubiese sobre mí, pero aún así hay cosas de las que me han ido informando (…)», añadía.