Marta Riesco, dada de alta tras haber sufrido una recaída en su estado anímico

No están siendo días fáciles para Marta Riesco. Pese a que los 35 años se presentaban para la periodista como una nueva etapa cargada de ilusión y de planes en compañía de su nueva pareja, probablemente ni ella misma pudo llegar a imaginar que la fiesta de su cumpleaños rompería su relación en mil pedazos. Y es que, era el pasado 8 de abril cuando la comunicadora celebraba su nueva vuelta al sol en compañía de sus seres queridos, aunque con la ausencia de Antonio David Flores, motivo por el que decidió poner punto final a su polémica relación.

Días después de su ruptura, la reportera no tuvo reparo alguno en hablar sobre la escasa relación que había mantenido con el exguardia civil pese a haber cortado su noviazgo en vivo y en directo. De hecho, admitió no haber recibido mensaje alguno del que fuera su novio, mostrándose “decepcionada” y visiblemente entristecida, y optando por “respirar” y darse un descanso de sus quehaceres con unas vacaciones. Pero unos días después, Marta ha vuelto a la carga en sus redes sociales, donde ha explicado el verdadero porqué de este parón mediático: “Me han dado el alta hace un par de horas y estoy muy contenta porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas, a los programas donde trabajo: El Programa de Ana Rosa y Ya son las ocho. Hay veces en la vida que hay que parar, sabéis que ya me ocurrió en una ocasión y me ha vuelto a ocurrir, y antes de encontrarme peor decidí ir al médico, y el médico consideró que me tenía que apartar de mi trabajo durante unos días”, comenzó explicando, dejando entrever que su salud mental había recaído, como ya ocurrió durante el pasado mes de enero: “Sabéis que es muy complicado estar en la situación en la que estoy, y a veces hay que respirar y pensar en uno mismo, y eso es lo que hice. He estado en mi pueblo, rodeada de mi familia y desconectada prácticamente del mundo, y me he ido enterando de cosas que me iban contando. El médico me prohibió ver contenido que hubiese sobre mí, pero aún así hay cosas de las que me han ido informando. Hay gente que ha hablado de mí, han dicho mentiras, lo que viene a ser mi día a día desde hace 5 meses. (…) Vuelvo a estar fuerte y renovada, sigo con mi tratamiento, no creáis que esto en dos días se pasa, los temas de salud mental hay que tomarlos muy en serio”, confesaba.

No obstante, la reportera se ha armado de valor para agradecer, tanto a sus seguidores como a su productora, por las muestras de cariño recibidas en los últimos días “Quería agradeceros a todos el cariño inmenso que me ha llegado, estoy súper feliz de pertenecer a la comunidad que tenemos en Instagram, porque está lleno de buenas personas y buena gente que me habéis dado muy buenos consejos. A partir de ahora espero volver a ser la misma de siempre, quitando estos días en los que he estado ausente”, zanjaba, bajo el lema “vuelve la Riesco”.

Con otra de sus stories de Instagram, Riesco también ha aprovechado para hacer una broma sobre su supuesta participación en Supervivientes, aclarando así que ni ha viajado a Honduras ni tiene previsto hacerlo para formar parte del reality más extremo de la cadena en la que trabaja.