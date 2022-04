Rocío Flores desvela cómo se encuentra su padre tras su ruptura con Marta Riesco: “Está bloqueado”

La familia Flores vuelve a situarse en el foco de atención. Lo ha hecho a raíz del último número de Lecturas, en el que ha salido a la luz en exclusiva el motivo por el que Antonio David no habría acudido al cumpleaños de Marta Riesco el pasado viernes, lo que provocó que la periodista pusiera punto final a su relación en vivo y en directo. La ausencia del exguardia civil en el evento habría venido dada a raíz de unas declaraciones de Olga Moreno que su círculo más cercano ha sacado a ala luz: “Si sigues casado conmigo no puedes presentarte públicamente como la pareja de otra mujer”. Unas palabras por las que hoy Rocío Flores ha acudido a El Programa de Ana Rosa, con el único objetivo de comentar lo sucedido con sus compañeros de plató.

Minutos antes de las doce de la mañana, la influencer acaparaba la cámara principal. Lo hacía de nuevo de pie, lo que demuestra que aún no se ha recuperado del todo de la lipoescultura a la que se sometió. No obstante, la joven ha reaparecido con muchas ganas de hablar, tanto de su relación con Marta Riesco como de la situación de su padre: “La cosa está menos tensa, todo lleva su tiempo”, señalaba, dejando entrever que ya había enterrado el hacha de guerra con la periodista. Con respecto a su progenitor, la exconcursante de Supervivientes ha asegurado estar preocupada: “No está siendo una semana fácil, pero estoy bien. Es una situación complicada, en la que nadie está bien. Estoy preocupada por mi padre”, confesaba. Un testimonio que creaba la máxima expectación sobre lo que contaría más tarde.

¿Reconciliación a la vista?

A raíz de una información dada en Sálvame durante el último programa sobre un posible acercamiento entre Antonio David y Olga Moreno con reconciliación y beso incluidos, ha sido la propia Rocío quien ha desvelado la realidad: “Es obvio que no hay reconciliación. En las fotos de la revista, él no sale llorando, sino riéndose. Lo raro sería que no quisiera quedarse en el hospital después de estar yo recién operada, teniendo una relación cordial con Olga Moreno”, explicaba, haciendo referencia al día de la liposucción de la colaboradora y la ganadora de Supervivientes, y negando rotundamente que en esa ocasión haya habido un beso entre ellos: “El beso, desmentido por completo”, zanjaba.

El estado de Antonio David tras su ruptura con Marta Riesco

Marta Riesco confirmó que no había recibido mensaje alguno por parte del que fuera su pareja pese a haber roto su relación en plena emisión de Ya son las ocho. Una reacción que ha llegado a provocar la preocupación de la comunicadora y de la hija del protagonista: “Yo decidí mantenerme al margen de todo, pero no veo bien a nadie y a mi padre tampoco. Si te digo la verdad, no quiere hablar de nada con nadie. Está en un momento bloqueado, es lo que percibo de él”, comenzaba explicando, admitiendo también que había sido ella misma quien había intentado apaciguar a Riesco: “Soy yo la que le digo a Marta que está bloqueado. Yo no he estado llamando a Marta, no tenía ningún problema en admitirlo, yo no soy una mala persona. Pero si a mí alguien me llama después de una conversación, le cojo el teléfono y le digo que ni yo tengo acceso a él. Es una situación complicada para todos”, indicaba, visiblemente afectada por el momento de confusión en el que se encuentra su padre.

No obstante, también ha querido asegurar que “él no está escondido, está en Málaga, en su casa y con sus hijos”, y que, además, tampoco habría dicho que se enamoró de Blancanieves y ahora es Maléfica, refiriéndose a Marta Riesco, según Aurelio Manzano desveló. Algo que ha confirmado también una reportera presente en la ciudad andaluza.

Olga Moreno, ¿culpable de la ruptura?

La supuesta declaración de Olga Moreno publicada en Lecturas ha dinamitado el panorama nacional y social. Al parecer, la diseñadora habría sido la culpable de que Antonio David no hubiera podido ir al cumpleaños de Marta Riesco, algo de lo que Rocío Flores no era consciente: “Según la revista, la declaración de Olga es de su entorno. No sé si esa declaración es suya, y tampoco se lo he preguntado”, finalizaba.

Por su parte, en El Programa de Ana Rosa se han hecho eco de la primera reacción de Olga Moreno tras haber acaparado la portada de Lecturas: “Como sabéis, no me gusta entrar a desmentir nada de mi vida privada. Pero dadas las circunstancias, me siento obligada a hacerlo por mí misma. No he hablado absolutamente con nadie, he repetido que no voy a hablar y sigo en mi línea. Si algún día cambio de opinión, seré yo quien lo diga”, pronunciaba.