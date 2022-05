Ana María Aldón, cada vez más cerca de Rocío Carrasco

Aunque pueda llegar a parecer que Ana María Aldón ha nadado a contracorriente de su familia política, lo cierto es que siempre ha permanecido del lado de su marido en diversos intentos por demostrar que entre ellos no existe crisis alguna. Pero esto no significa que le haya dado la razón públicamente en todo lo que ha pronunciado. Siempre ha habido rencillas entre Rocío Carrasco y Ortega Cano, pero eso no ha hecho que la colaboradora de Viva la vida cambiara su opinión hacia la hija de la más grande, llegando a entenderla en algunos de los movimientos que ha hecho a lo largo de su vida.

Dentro de lo sucedido en el panorama nacional televisivo en los últimos meses, ha llamado especialmente la atención que Terelu Campos, Carmen Borrego y Belén Rodríguez han demostrado ser unos de los apoyos fundamentales de Rocío Carrasco en su lucha por demostrar la situación que vivió durante su relación con Antonio David. Y es que, aunque las tres colaboradoras sean de perfil diplomático de cara a los focos y hayan intentado expresar su opinión de la manera más pacífica posible, siempre han mostrado posturas diferentes a la de Ana María Aldón en relación a varios temas familiares, ya que esta última siempre ha defendido a capa y espada a su marido de las críticas hacia su posición con respecto a la guerra entre la hermana de Gloria Camila y su exmarido.

Aunque es cierto que Ana María se ha mostrado cercana a Rocío Carrasco en algún momento, nunca antes se la había visto compartiendo espacio privado con el entorno más íntimo de esta, formado nada más y nada menos que por las tres colaboradoras mencionadas previamente. Un hecho histórico que ha tenido lugar recientemente con motivo del cumpleaños de Pablo Mallavia, dueño de la tienda de ropa Engogó, según han confirmado fuentes cercanas al grupo de amigos: “Carmen, Belén Rodríguez, el maestro Joao, Pablo y Ana María llegaron a la cita. Ana María se llevaba muy bien con Carmen porque coincidieron en Viva la vida, pero con Belén Rodríguez había coincidido muy poco”, apuntaban, aclarando así que nada tiene que ver la relación de la diseñadora con sus compañeras de puertas de Telecinco hacia fuera.

A medida que fue avanzando el día, la conexión entre ellas fue in crescendo, hasta el punto de hablar sobre temas un tanto delicados: “Hicieron muy buenas migas y se llevaron muy bien, y luego llegó Terelu. Todas empezaron a hablar de todo un poco, y las colaboradoras empezaron a explicarle a Ana María que son amigas y ‘hermanas’ de Rocío Carrasco”, señalaban los testigos. No obstante, el asunto relacionado con la hija de Pedro Carrasco finalizó pronto: “Solo salió el nombre de Rocío haciendo referencia a eso. La sintonía entre ellas fue maravillosa, Ana María parecía estar súper cómoda y parecía que estaba pasándoselo bien. Seguro que el encuentro se repetirá en el futuro”, zanjaban. Y es que, aunque la tensión entre Aldón, Borrego, Campos y Rodríguez haya estado muy presente en algunos platós, fue la esposa de Ortega Cano quien quiso ponerla fin a la hora de aclarar lo que verdaderamente piensa de la madre de Rocío Flores: “Ana María no está en contra de Rocío Carrasco en absoluto, pero no le gusta que ataque a su marido. No porque no crea lo que dice Rocío, sino porque él es su marido y le defiende por encima de todo”, apuntan las fuentes.

Ana María, cada vez con más apoyos

Cuando la velada estaba en su punto más álgido, una visita marcó un antes y un después. Esta no fue otra que la de Aurelio Manzano, que según confiesan los declarantes, cuando vio la situación que se estaba viviendo “alucinó” y aprovechó para acercarse a Ana María y dar un paso atrás con respecto a la actitud que había mostrado hacia ella en los platós. Pese a que el periodista había sido muy crítico con la diseñadora, no intentó generar una situación de tensión, acercándose a ella “para pedirle perdón por todo”, y de hecho, “prometió que pediría disculpas públicamente en un plató”. Algo que aún no ha tenido lugar, aunque se espera que pronto el comunicador pueda saldar esta deuda pendiente.