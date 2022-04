Este último miércoles de abril Sálvame ha celebrado sus 13 años en antena. Para ello ha invitado a un personaje muy conocido de la crónica social de nuestro país que llevaba sin pisar los platós de Mediaset una década. Se trata de Pipi Estrada, ex pareja de Miriam Sánchez y uno de los que fueron asesores del amor en el mítico programa de Mujeres y Hombres y Viceversa. Con una sonrisa y con una actitud más que positiva, el periodista ha sido recibido por los aplausos de los contertulianos que se encontraban en el espacio.

Nada más sentarse, Pipi ha recordado que fue “muy feliz” los años en los que formó parte del holding italiano. “He tenido algún disgustillo, pero he sumado y la parte que me ha restado me ha ayudado a aprender porque los seres humanos somos seres imperfectos, sobre todo, cometemos errores. Lo que no perdono es la traición”, ha comenzado diciendo a lo que Jorge Javier Vázquez le ha preguntado, “pero, ¿cuántas veces te traicionó Lydia Lozano?”. “A Lydia la traicioné una vez”, ha dicho con humor. Es necesario recordar que, Estrada y la periodista tuvieron un encontronazo en un programa, debido a una noche que tuvieron los dos.

«Soy muy impulsivo, pero con fondo noble. Aquel día se produjo una situación muy desagradable, y lo pagué con Lydia porque nadie estaba de mi lado», ha dicho muy sincero Pipi. “Eso te honra”, ha destacado Lozano tras escuchar sus palabras.

Por otro lado, también ha salido el tema sobre su relación con Terelu Campos, con quien estuvo cerca de tres años. «Yo creo que a día de hoy, la relación con Terelu es una relación correcta, educada. Me equivoqué, pero porque estaba sangrando por dentro en ese momento. En esa impulsividad hice algo que me equivoqué, hablando sobre ella en Interviú», ha indicado Pipi Estrada. «Me condenaron por ello a 50.000 euros, y ya le he pagado una parte a Terelu. Pero no hay guerra que dure 100 años. Cuando María Teresa tuvo su percance de salud, escribí a Terelu y me respondió. Y desde entonces nos hemos ido mandando mensajes de vez en cuando», ha comentado Pipi.

Ha sido entonces, cuando ha aclarado la famosa noche en la que Terelu le echó de casa. «Conocí a Ana Obregón una fiesta. Ella es una persona muy cariñosa, muy sana. Terelu interpretó eso de una forma distinta y, en un momento de ira, se produjo un momento muy desagradable. Y ahí me dijo que me buscara otro sitio donde dormir», ha explicado el comunicador. Además, ha dejado clara su postura y que en ningún momento en ese episodio de su vida le habría sido infiel a la madre de Alejandra Rubio con otra mujer porque no tenía en valor suficiente. Con estas declaraciones, Pipi Estrada se ha abierto en canal en su regreso a Telecinco.