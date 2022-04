Ana María Aldón no está pasando por su mejor racha. Desde que la colaboradora de Viva la vida hablara sobre la crisis de pareja que estaba atravesando con Ortega Cano para después tratar con total naturalidad algunas de las ideas que rondaron por su cabeza en un pasado, muchos han sido los rumores que han girado en torno a ella y que han acabado con su paciencia.

En una última ocasión se llegó a hablar de una supuesta relación entre la diseñadora y el mundo de la prostitución. Algo que sentó especialmente mal a la exconcursante de Supervivientes, que amenazó con tomar acciones legales con todo aquel que pusiera en duda este asunto. No obstante y pese a todo, Ana María cuenta con el apoyo de sus seres queridos, y así se lo han hecho saber ellos mismos a la prensa durante el Salón del Gourmet, una cita que ha tenido lugar como de costumbre en IFEMA, que ha presumido de la presencia de Mari Carmen Ortega, Aniceto y Ortega Cano. En primer lugar, ha sido el torero quien no ha tenido reparo en acercarse a los medios de comunicación para expresar su apoyo hacia su esposa: “Esto es como todo, unas veces la gente te favorece y otras veces no, son cosas de la vida. No me siento dolido, estoy curtido y no me pilla nada de nuevas”, aseguraba, dejando entrever que poco le importa ya lo que se dice en televisión. Pero el ámbito televisivo no es el único en el que el diestro está animando a Ana María, ya que también parece muy contento con el salto empresarial de su esposa: “Hay que apoyarse y ayudarse. Está muy rico, es un gazpacho muy diferente a otros que se toman por ahí. Esto tiene madurez, tiene sabor añejo y bueno”, admitía, para posteriormente deshacerse en elogios con la diseñadora: “Es una mujer trabajadora, le gusta trabajar, ¿qué voy a decir de ella? Todo bueno. No es que sea del todo independiente, es muy sociable con la gente cuando se la conoce, creo que es una persona que hace amigos con facilidad”.

Como no podía ser de otra manera, Ana María también acudía al reciento ferial de la capital para presentar los gazpachos de La Tomatería de los Palacios a todos los asistentes, marca de la que ella es imagen: “Estoy encantada porque conozco el producto y sé de la calidad de la que hablamos. Esto me lo propuso Mariano hace un año, y cuando lo probé le dije que contara conmigo”, señalaba, agradeciendo a los dirigentes de la empresa por la confianza puesta en ella. Con respecto a esta nueva etapa, mucho se ha hablado de su mayor competencia, Belén Esteban con Sabores de la Esteban: “Desde aquí mandarle un beso enorme, he visto el vídeo y se me ponen los pelos de punta. Que se recupere pronto y muchos besos. Ella es empresaria, yo solo soy imagen de marca”, decía, mandando todo el cariño posible a la colaboradora tras haberse roto la tibia y el peroné en pleno directo de Sálvame. Y es que, al parecer, la diseñadora no tiene entre sus planes el de convertirse creadora de ninguna compañía culinaria: “He sido empresaria, pero esta empresa no es mía. En un momento dado sería empresaria de la moda, que es algo que he estudiado y a lo que me dedico y me gustaría dedicarme. Tengo muchos proyectos, el diseño de moda es muy amplio y puedo decidirme por el patronaje o el diseño”, zanjaba, aclarando que no solo está centrada en la esfera televisiva como fuente de ingresos.

Para poner el broche de oro a su intervención, Aldón intentaba hacer caso omiso a las acusaciones que tanto daño le habían hecho durante las últimas semanas, eso sí, siendo clara y contundente: “De donde haya salido, vamos a llegar”, finalizaba, haciendo referencia a las habladurías que han ido saliendo a la luz.