No ha sido una tarde agradable para Ana María Aldón. Lejos han quedado ya los rumores sobre una crisis en su matrimonio, y la pareja se ha mostrado más unida y feliz que nunca. Sin embargo, cuando parecía que por fin había puesto distancia al foco mediático, su nombre ha vuelto a sonar más fuerte que nunca. A lo largo de la semana se ha hablado de una información que podría afectar de manera muy directa a la diseñadora. Y así ha sido.

La mujer de Ortega Cano se ha sentado en Viva la vida y, con el coraje que tanto la caracteriza, se ha enfrentado a unas especulaciones sobre su pasado que no le han sentado nada bien. Sin más dilación, Diego Arrabal le ha hecho directamente la pregunta que tantas personas se han hecho estos días: “¿Has ejercido en alguna ocasión la prostitución?”. La andaluza, que ha escuchado las insinuaciones de Lydia Lozano dando a entender que, cuando ella era joven su padre le “obligaba a llevar dinero a casa”, ha respondido de forma contundente a los rumores. “Jamas lo he hecho y tu pregunta me duele mucho más. Te respondo con todas las de la ley y mirándote a los ojos. Yo jamás he hecho eso, nunca”, ha contestado aún en shock. Acto seguido, la colaboradora del espacio televisivo se ha derrumbado, dejando claro que tomará cartas en el asunto: “Lo que están insinuando es muy grave. Estoy pensado en demandar porque esto no puede quedarse así. No es ningún juego”.

Una de las colaboradoras del programa, Marisa Martín Blázquez, ha señalado directamente a un miembro de la familia de Ortega Cano como autor de tal insinuación. “Llegaré hasta esa persona», ha advertido la afectada al conocer la certeza de su compañera. Tras estas dolorosas declaraciones, la diseñadora se ha venido abajo y, con lágrimas en los ojos, ha confesado no estar preparada para hacer frente a estas situaciones: «Tengo un corazón, soy persona y con esto me vengo abajo. Aparte de que mi salud mental tampoco la tengo muy boyante…”. Ana María Aldón, que no está pasando un buen momento en su vida, ha dejado claro que nada ni nadie va a volverle hacer caer de nuevo en el precipicio: «Intento seguir adelante y no caerme. Sigo queriendo vivir”. En medio del tenso momento, sus compañeros le han preguntado si alguna vez se ha planteado dejar la televisión, a lo que la protagonista ha contestado con unas palabras que han provocado el silencio en el plató. “Si me he planteado dejar la vida imagina la televisión”, ha sentenciado. Emma García, visiblemente afectada por tal confesión, ha pedido a su compañera que no dijese eso. “Yo lucho, peleo por no caerme, si veo que me voy a caer peleo y me vuelvo a levantar, pero es que ya no puedo más”, se ha sincerado Ana María. En ese momento, la conductora del programa ha querido zanjar el difícil momento con un abrazo y, tras deshacerse ambas entre lágrimas, le ha mostrado su apoyo incondicional. Al igual que sus compañeros que, dejando a un lado sus críticas del pasado y las posibles diferencias que comparten con la diseñadora, se han deshecho en halagos con ella: “Eres una mujer muy buena y muy generosa, te queremos y no queremos verte así”.

Unas insinuaciones que han hecho pasar a Ana María Aldón una de las peores tardes de su vida. Sin embargo, esto no va a quedar así pues, tal y como ella ha manifestado tajantemente, tomará acciones legales contra la persona que habría levantado esta falsa información: «Esto ya supera cualquier límite, no sé quién está filtrando esas informaciones falsas, pero el simple hecho de que se especule con ello es muy grave y no me voy a quedar callada».