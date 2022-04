El nuevo enfado de Ana María Aldón con Ortega Cano

Desde hace poco más de un mes, el matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano ha estado en el punto de mira. Los medios de comunicación se hicieron eco de una posible crisis de pareja, aunque la diseñadora se encargó de desmentirlo en los platós de televisión. Lo único que ella pidió fue tener el lugar que se merecía en la vida de su marido y que este se pronunciase públicamente para defenderla. Y así fue. La semana pasada, el torero entraba por llamada en Viva la vida y, dando un paso al frente, se posicionaba al lado de su mujer. “Estoy posicionado a su lado, porque es una mujer que tiene unos valores muy importantes y espero que Dios nos dé mucha salud para que estemos muchos años juntos”, confesaba.

Sin embargo, y aunque era lo que Ana María llevaba pidiendo tanto tiempo, parece que estas declaraciones no han sentado muy bien a la diseñadora, que se ha mostrado molesta con la intervención de su marido en el espacio de Telecinco. “Me sentí mal, porque yo no le he pedido que se posicione de un lado u otro. Yo he pedido que me defienda, no que se posicione”, se ha sincerado la colaboradora, con rostro firme y serio, desconcertando a todos los allí presentes, incluida a Emma García. Cuando parecía que la llamada del diestro calmaría las aguas, un nuevo enfado las ha vuelto a remover. “Él dice que se posiciona de mi parte y yo creo que más bien él entiende mi parte, mi postura”, ha aclarado. Asegurando que nunca ha tenido dudas de que el extorero la quiera, Ana María ha sido clara y concisa: “Yo sé que quiere estar conmigo”.

Pero sus palabras no han quedado ahí, pues lo que más le molestó a la diseñadora de la llamada de su marido fue cómo este trató el tema de su medicación, dando a entender que quizás tendría que volver a ella. Algo que ha desmentido tajantemente Ana María: “Hace dos años que la dejé por prescripción médica. Además, lo hice en Supervivientes, lo he dicho varias veces. Me molestó este comentario. A mí nadie me ha mandado una nueva medicación. Por eso me molestó”. La colaboradora ha insistido que tanto su marido como Gloria Camila están al tanto de que ella no necesita tomar ningún tipo de pastillas en ese momento, como así se lo ha indicado un especialista. “Yo creo que lo que él quería decir es que me hacía falta volver a tomarla, pero a mí no me la ha mandado nadie”, ha sentenciado.

No obstante, no fue lo único que le incomodó de la intervención, pues la colaboradora pensaba que su marido entraría para defenderla de las declaraciones de su sobrino nieto, Fran Rioja: “Pensé que entraba para decir: ‘tú que eres mi sobrino nieto creo que está fuera de lugar lo que estás diciendo’. Además, se refería en unos términos hacia mí que yo creía que era lo que le iba a reprochar, no que se posicionara”, sentenció Ana María, añadiendo que ya no le molestaba porque sabía cómo era su marido. Y es que, a la diseñadora no le gustó que el diestro no le parara los pies a Fran como era debido. Desde entonces, muchos han sido los comentarios que se están vertiendo sobre la persona de Ana María en los distintos platós de Mediaset, a lo que ella ha respondido: “Contra todo el mundo no puedo luchar. Bastante tengo con llevar mi vida para adelante y no volver a caer en ese pozo”. Para zanjar el asunto, la colaboradora ha dejado bien clara una cosa: “Me dañarán si yo me dejo que me dañen”.