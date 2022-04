El nombre de Ana María Aldón está sonando en toda la prensa rosa nacional. La diseñadora, que se ha sentado en varias ocasiones en Viva la vida para hablar de su matrimonio y reclamar el lugar que se merece en la vida de Ortega Cano, ha sido de nuevo protagonista por unas duras declaraciones que ha dado a la revista Lecturas. En esta entrevista, Ana María ha confesado sentirse en algún momento menospreciada por su marido e, incluso, ha pensado en quitarse la vida.

No han tardado en llover las críticas como reacción a la entrevista. Los propios colaboradores del espacio televisivo han expresado no entender por qué ha sido tan cauta en la pequeña pantalla y luego ha dado tantos detalles en el magazine. De igual forma, la familia del torero se ha pronunciado, manifestando que la diseñadora solo quiere fama. Ahora, Fran Rioja, el sobrino nieto de Ortega Cano y nieto de Conchi Ortega, se ha sentado en el espacio televisivo de Mediaset para defender a su familia y atacar duramente a Ana María Aldón. “Hay que escuchar a la otra parte. Ya es hora…Mi abuela lo está pasando bastante mal. Hay que decir la verdad”, ha comenzado relatando en la que es su primera entrevista en la pequeña pantalla. Para el joven, la diseñadora ha concedido la polémica entrevista porque “se estaba quedando sin temas de los que hablar”.

Fran, miembro de la familia desconocido hasta entonces, que ha acudido al programa para contar la otra parte de los hechos, la vivida por su abuela Conchi, ha señalado que la diseñadora solo está buscando fama. “Esto le viene de p* madre. Lo que quiere es separarse de mi tío”, ha sentenciado bastante cabreado. Además, ha argumentado que en un primer momento él mismo escuchó cómo Ana María no quería participar en televisión: “Ahora está haciendo todo lo contrario. Ella puede hacer lo que quiera, pero no puede meterse con mi abuela sin ton ni son. Es una persona mayor que lo único que ha hecho es trabajar”. No conforme con sus palabras, el sobrino de Ortega Cano ha definido a la diseñadora como una persona manipuladora y mentirosa: “Ella al principio era muy simpática y agradable y, una vez se quedó embarazada, se fue separando. Pienso que es muy manipuladora y que nada más que cuenta mentiras”.

Siguiendo el hilo de la conversación, Fran Rioja ha manifestado que el único propósito de la diseñadora fue quedarse embarazada. “Mi tío quería tener un hijo biológico. Ella quería tener un hijo con José Ortega Cano. Ese fue su seguro de vida”, ha señalado. También ha querido recordar la etapa en la que el torero conoció a su actual mujer, una época en la que el joven opina que su tío “no estaba en su mejor momento”. Aún con todas, ha querido sembrar la duda entre la audiencia, afirmando que lo del embarazo fue demasiado inmediato, algo que “unas personas adultas con dos dedos de frente” no harían. Para finalizar su intervención, el sobrino nieto del torero ha concluido que Ana María está haciendo todo esto por una única razón: separarse de su tío. “Esto le viene bien”, ha sentenciado. Parece que, al duro momento que la pareja está teniendo que hacer frente, se suma ahora la lucha de la familia y las críticas de media nación. Sea como fuere, lo que está claro es que las declaraciones de Fran Rioja van a dar mucho de qué hablar y, conociendo a Ana María Aldón, ya no se va a callar más.