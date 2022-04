Cuando todo parecía haberse calmado, una revista llena de titulares y declaraciones de lo más personales han vuelto a sembrar el caos. La protagonista ha sido Ana María Aldón que, tras sentarse en el plató de Viva la vida en diversas ocasiones para explicar cómo se sentía dentro de su matrimonio, ha ofrecido una entrevista para la revista Lecturas que ha dado mucho de qué hablar. La mujer de Ortega Cano ha dado un paso al frente y ha hablado, por fin, de todo lo que tanto tiempo ha callado. “Me quise quitar la vida por culpa de mi familia política” o “Me he sentido menospreciada por mi marido” han sido algunos de los titulares que ha publicado el magazine. En medio de todo el revuelo causado, la diseñadora se ha sentado en el espacio televisivo líder en las tardes de Telecinco y ha explicado todos los detalles de tan polémica entrevista.

La decepción de Emma García

El encuentro tras la entrevista en el plató televisivo de Mediaset ha sido bastante tenso. Allí, los colaboradores han recibido a la diseñadora molestos e, incluso la propia presentadora, Emma García, ha admitido estar decepcionada por no entender el comportamiento de la protagonista. “Me extraña que aquí esté hablando con mucho respeto y pudor y luego de en la entrevista esos titulares tan contundentes”, ha manifestado. Además, parece que el encuentro entre ambas ha sido de lo más incómodo. “Te he notado seria. Tengo que ser sincera, esperaba una bienvenida más cálida hacia mi persona. Te he notado fría”, ha expresado Emma. Por su parte, Ana María afirma no tener ningún problema con la presentadora, a lo que esta zanja el malentendido diciendo: “Quizás ha sido mi sensación”. Pero la conductora del espacio televisivo no ha sido la única que se ha sentido así. Los colaboradores también han manifestado sentirse algo decepcionados con Ana María, incluso engañados por encontrarse con estas graves acusaciones cuando ellos siempre la han apoyado en su guerra con el torero. Un encuentro lleno de tensión que se ha notado, incluso, desde casa.

La reacción de Ortega Cano

Siguiendo el hilo de la conversación, la mujer del diestro ha compartido con la audiencia cómo se ha tomado su marido estas duras declaraciones. “Él sabía que iba a conceder la entrevista. Me apoyó a la hora de hacer la entrevista, donde se tratarían tres temas. Pero hay cosas que interesan más”, ha comenzado explicando, dando a entender que ella no iba con la idea de dar los titulares que finalmente han sido publicados. Tras esto, la diseñadora ha explicado que a su marido no le han sentado nada bien sus palabras. “Sé que los titulares no le sentaron nada bien, a mí también me impactaron”, ha explicado. En ese momento, Ana María le pidió que no se quedase solo en la portada, sino que leyese la entrevista completa: “Al principio, los titulares no cayeron bien. Cuando leyó la entrevista hablamos, a él no le pareció bien y me mostró su desacuerdo. Le pregunté si le había ofendido a él y me dijo que no, pero que era una entrevista dura”.

El motivo de la entrevista

Después de aclarar diferentes puntos de la entrevista, Ana María ha dejado claro que su matrimonio no está atravesando ninguna crisis y que, mucho menos, piensan en una separación. Aunque no sabe si ha hecho bien en hablar tan abiertamente de su vida, la diseñadora ha confesado los dos motivos que le habrían llevado a hacerlo. En primer lugar, la entrevista la habría concedido por un tema económico. “No estoy pasando un mal momento, pero tengo varios proyecto por delante y tenía la necesidad. Y me ha dado la gana”, ha explicado. Sin embargo, el motivo con más peso ha estado vinculado a su vida sentimental: “La semana pasada dije que esperaba una defensa de mi marido. La defensa no aparece y yo creía que, después de 10 años, era hora de defenderme, pues lo he hecho de esta manera”, ha sentenciado.

El reencuentro entre Ana María y Ortega Cano tras la entrevista

Desde que saliese la polémica entrevista y teniendo en cuenta todas las declaraciones que Ana María ha dado las últimas semanas, muchas han sido las especulaciones sobre su matrimonio en los medios de comunicación. Crisis, ruptura y posible divorcio han sido las más sonadas, sin embargo, la diseñadora ha negado que cualquier de ellas fuese verdad. Y así lo han demostrado las primeras imágenes que han visto la luz después de que se publicasen sus duras declaraciones. La pareja, con la misma normalidad de siempre, ha salido en coche de su domicilio y detrás de ellos, Gloria Camila con su propio vehículo. Todos juntos han acudido a un plan familiar junto a José María, el pequeño de la casa. Allí, la tía de Rocío Flores ha atendido a las cámaras, confesando que su relación con la diseñadora estaba bien. En cuanto a la entrevista, ha explicado que le sorprendió bastante: “A mí me parecen unos titulares un poco dañinos, me parece que generan demasiado daño”. Además, la joven no ha querido opinar sobre la postura de su familia paterna para no entrar en más polémicas familiares, pues considera que el tema es una bola que se está haciendo “bastante grande”.

Aunque no es la primera vez que Ana María Aldón se sienta en un plató de televisión para hablar de su matrimonio, parece que esta ocasión ha sido la más dura y difícil de llevar. Unos titulares dolorosos, unas confesiones de lo más personales y una diseñadora cansada de callarse han sido los protagonistas de la semana. Con crisis o sin ella, a esperas de un divorcio o una reconciliación, lo que está claro es que el matrimonio no está atravesando su mejor momento.