José Ortega Cano ha comenzado sus labores como nuevo miembro del Centro de Asuntos Taurinos este 1 de abril. Fue el pasado miércoles cuando el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López anunciaba esta nueva incorporación.“Me ha hecho mucha ilusión, es darme un poco de movimiento y de vida”, dijo en Ya es mediodía.

En conversación con el programa presentado por Sonsoles Ónega, el viudo de Rocío Jurado expresó lo cómodo que se siente con este nuevo cargo que se le ha asignado. “Estamos en unos tiempos complicados, parece ser que todo tiene que ser a base de estar en contra de todo… Llevo 40 años como torero, conozco mi profesión al dedillo, en todo lo que se refiere a intentar reducir los gastos. He sido empresario taurino en varias ocasiones y soy un trabajador como otro cualquiera. Soy torero por la gracia de Dios y con mucho orgullo”, explicó.

Entre sus labores está la de enseñar y ayudar a jóvenes que quieren dedicarse al mundo de los toros. “Tengo también a chicos que ayudo y enseño. A aquello que quieren ser toreros les ayudo y no les cobró nada… Es mi mundo y quiero estar hasta el final de mis días aportando lo que pueda a los chavales», comentó.

Desde hace varias semanas José Ortega Cano y Ana María Aldón no atraviesan su mejor momento. Desde que la diseñadora dio unas declaraciones sobre su matrimonio en Viva la Vida no han cesado los rumores sobre una posible ruptura. Pese a lo que han tenido que hacer frente, se han mantenido unidos y han desmentido cualquier tipo de problema en la pareja. De hecho, el torero llegó a confesar que estaba muy enamorado de su mujer hace tan solo unos días. Palabras que recogió su mujer con mucho cariño.

Las duras declaraciones de Ana María Aldón

Este mismo miércoles, Ana María Aldón se convertía en la protagonista de la portada de la revista Lecturas. En la entrevista que concedió a la citada publicación, la exconcursante de Supervivientes no tuvo reparo en admitir que había llegado a plantearse en quitarse la vida ante los ataques que sufrió por parte de la familia de su marido. “Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén”, expresó.



Declaraciones con las que confirmó que la relación con los seres queridos del diestro no era la mejor desde el momento en el que iniciaron su historia de amor. “La gente me llamaba la frutera en tono despectivo, por no llamarme la putera. (…) Pusieron en duda la paternidad de mi hijo, no lo voy a perdonar jamás. No era una acusación de mi familia, era de la familia de la persona con la que yo estaba comenzando la relación. En televisión se ponía voz a los que no son capaces de hablar a la cara, y utilizan a los colaboradores para verter suciedad y hacer daño”, indicó haciendo referencia a cómo vivió el cambio de personajede uno anónimo a uno público.