Las tensiones continúan en la familia de José Ortega Cano. Hace una semana, Ana María Aldón tachaba de “mentirosa” a Conchi, hermana del torero, que aseguraba que la colaboradora no le había cogido el teléfono tras la operación del maestro. “No he tenido ni una sola llamada de ella. De hecho, José está conmigo y lo sabe. No tengo ningún problema con ella”, dijo la diseñadora por aquel entonces. Este sábado, la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ se ha vuelto a pronunciar sobre esta situación en ‘Viva la Vida’ y, además, ha lanzado una contundente advertencia.

“Con Conchi no he tenido ninguna conversación, no tiene nada que explicarme ni nada que decirme», ha relatado en el formato para el que trabaja. Cuando Emma García le ha preguntado qué es lo que le preguntaría a su cuñada, Aldón ha dicho con cierta ironía que una de las cosas que quiere saber es que “si no entendió el mensaje de que su hermano no debía tener disgustos”. Una declaración con la que reprocha su actitud en los últimos días. Por otro lado, la tertuliana se ha mostrado molesta porque según ella han ido saliendo más cosas que no le han gustado nada. “Ahora sí hay un problema porque hay cosas por detrás que se está encargando de sacar, como por ejemplo que dijeron que en la boda se sintieron ninguneados. Lo han dicho en ‘Sálvame’, la información a Sergi -reportero del programa- se la da ella y allí se encargan de distribuirla”, ha dicho la colaboradora con cierto enfado.

La televisiva ha confesado que comprende a la perfección a su marido. “Le entiendo porque es su hermana y trata de restarle importancia, pero hay cosas que duelen. Dice Sergi que yo estoy enseñando la patita, si enseñar la patita es pararle los pies a una persona que te está poniendo de mentirosa… Eso lo hago yo y cualquiera que esté en mi situación. Estoy en todo mi derecho”, ha relatado dolida por la situación.

Las declaraciones de José Ortega Cano

Ante lo acontecido y el mal ambiente que se está generando en la familia, José Ortega Cano quiso zanjar el tema con unas declaraciones con las que justificaba a Conchi. “No quiero que haya ningún problema entre ellas, solo que haya paz, que ya tenemos bastante con lo que tenemos encima», dijo en tono conciliador hace unos días. «Mi hermana en vez de llamar a Ana María se equivocó y marcó otro teléfono. Se pensó que no le quería coger el teléfono. Llamó para ver cómo estaba cómo me encontraba y le ha pasado muchas veces a mi hermana esto. Los años van pasando y va teniendo menos manía para hacer estas cosas»,añadió el maestro.

Tras esta polémica, Ortega Cano y Ana María tendrán que hacer frente el próximo otoño a la nueva entrega del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’. Formato en el que la hija de ‘La más grande’ relatará el motivo por el cual terminó su relación con el torero.