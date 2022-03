Emma García, pillada criticando a Rocío Flores y Gloria Camila

Los directos en televisión tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y los micrófonos pueden jugar una mala pasada. Si no que se lo digan a Emma García que, sin saber que la estaban grabando, dejaba muy clara su postura frente a las declaraciones que ha hecho Kiko Jiménez sobre Gloria Camila y Rocío Flores.

La diseñadora ha sido la protagonista de la prensa rosa en las últimas semanas, al sentarse en Viva la vida a hablar sobre la crisis que estaba atravesando su matrimonio. Aunque no ha dado detalles más allá de lo que ya se sabía, sus declaraciones han sido duramente criticadas por sus compañeros de profesión y los familiares de Ortega Cano. “Para mí, José es como mi abuelo, le quiero y le adoro. A Ana también le tengo muchísimo cariño, pero sí me gustaría contestarle a lo que me ha dicho. Yo no me he metido en tu matrimonio ni he hablado de él. Lo único que hice fue resaltar la figura de José, que era lo que me parecía honesto hacer porque es lo que yo he vivido”, explicaba la hija de Rocío Carrasco en televisión. De igual forma, Gloria Camila también se pronunciaba: “Personalmente, no comparto que de estas opiniones públicamente, porque creo que las cosas de casa se quedan en casa”.

Pero la cosa no quedaba ahí. El programa mostraba a Ana María un vídeo del polígrafo al que se enfrentaba Kiko Jiménez, donde relataba algunos episodios que él había vivido junto a Gloria Camila en referencia a la diseñadora: “Según qué día le llamaban la fruta (Gloria y Rocío). Un día era una manzana, otro día era una pera. Y luego también la llamaban la ‘grouppie’. Se reían de sus dotes como diseñadora, con el desprecio como si no tuviera los conocimientos suficientes para confeccionar una prenda. Decía que no tenía estilo, que era una cateta”. Tras estas duras confesiones, Ana María se quedaba de piedra y Emma, pensando que no estaba siendo grabada, pronunciaba: “Niñatas”. Un comentario que los espectadores no han pasado desapercibido y no han tardado en inundar las redes sociales con publicaciones a favor y en contra de la presentadora.

Buenos días sólo a Emma García Llamando "niñatas" a Gloria Camila y Rocio Flores: pic.twitter.com/tMdLvDW3w6 — telemagazine (@telemgzn) March 20, 2022

“Pues se quedó corta. Suerte que no hay micrófono para grabar lo que les diría yo a ese par” o “Bien dicho” han sido algunos de los comentarios. Sin embargo, los más repetidos han sido las críticas hacia este comportamiento. “¿Pedirás perdón Emma?”, ha sido el más repetido. Un desliz que aún no ha solventado públicamente.

Sin pronunciarse sobre el error que acababa de cometer, la conductora del espacio televisivo siguió con la entrevista, eso sí, dando su punto de vista al respecto. “Desde luego describe unas situaciones que, espero sinceramente, no hayas vivido”, decía preocupada. Ana María ha respondido al vídeo alegando que ella no había sentido que nadie se riese de ella. “Pero vamos, si se ríe de mí porque yo no tenga sangre real, pues no la tengo. Estoy orgullosa de mis orígenes”, ha sentenciado la protagonista del plató.