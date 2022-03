Gloria Camila sacaba a la luz este martes un duro episodio por el que pasó cuando terminó su historia de amor con Kiko Jiménez. “He tenido que ir al psicólogo y tuve anorexia nerviosa lo que me provocó que me quedara en 47 kilos y no voy a permitir que se aproveche de una situación”, decía en Ya son las 8 dejando a los colaboradores atónitos. Palabras que no han sentado del todo bien a la actual pareja de Sofía Suescun, ya que ha contestado duramente a la hija de José Ortega Cano en Sálvame Lemon Tea.

«Tengo respuestas para toda esa panda de palmeros que van a quedar retratados esta tarde», ha comenzado diciendo a la vez que ha dejado claro que «no se siente responsable» de lo que vivió la tía de Rocío Flores. «Me ha sorprendido bastante que me acuse precisamente a mi y me imagino que tendrá que demostrarlo eso en primer lugar. ¿Alguien se preocupa de pedirle partes médicos o informes de los psicólogos a los que ha acudido? Nadie habiendo tantos periodistas que se cuelgan la medalla de serlo, que objetivos lo son poco, esos no se preocupan de tirar de hemeroteca o simplemente de meterse en su Instagram para recopilar información que ella misma ha contado a sus seguidores dando tips y consejos para adelgazar y para bajar hasta 47 kilos», ha indicado molesto Kiko.

Jiménez ha insistido en que Gloria ha contado dicho episodio de su vida para «desviar» la atención hacia otro lado, ya que en estos momentos, su padre, José Ortega Cano y su mujer, Ana María Aldón, se encuentran en el ojo del huracán por una posible crisis matrimonial que ambos ya han desmentido durante sus últimas intervenciones.

La guerra entre Kiko y Gloria tiene su origen en el pasado martes cuando se celebraba la gala de San Isidro en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. El colaborador acudió para poder buscar algún tipo de reacción del diestro sobre las declaraciones que dio su mujer en Viva la Vida y que alertaron de que su matrimonio no iba del todo bien. Al no lograrlo le persiguió hasta su domicilio.

Ante este suceso, Gloria Camila se pronunciaba en Ya son las 8, espacio en el que participa y donde narró que padeció anorexia nerviosa tras poner punto final a su romance con Jiménez. «Es algo que ha hablado la mujer de su padre. Todos opinamos porque todos trabajamos aquí que no se te olvide que ella solo está para hablar de su hermana y tildarla de mala madre (…) si hablo de ti es porque habláis de vosotros mismos porque ganáis dinerito de eso», ha explicado para después lanzar un dardo envenenado a la que fue su pareja. «Yo no soy periodista, pero tú no eres actriz tampoco y has actuado por ser la hija de -hace referencia a Rocío Jurado y José Ortega Cano», ha terminado diciendo Kiko Jiménez.