Gloria Camila atraviesa un delicado momento a raíz del enfrentamiento que mantuvieron su padre, José Ortega Cano y su expareja, Kiko Jiménez, tras la presentación de los nuevos carteles de la Feria de San Isidro. El exnovio de Gloria fue el encargado por parte del equipo de Sálvame de cubrir el acto, al que se sabía que iba a asistir el torero. Kiko no pudo preguntarle durante el photocall por los rumores de crisis con su esposa, pero sí que se trasladó hasta su domicilio para intentar obtener respuestas. Sin embargo, lejos de ser amable o atender al colaborador, Ortega Cano mostró su faceta más complicada y espetó a Kiko Jiménez una desagradable palabra, que hacía pensar que había sido víctima de una infidelidad.

La joven rompía su silencio y confesaba un dramático episodio que vivió después de su ruptura con el colaborador. Ha sido en una intervención en el programa vespertino de Sonsoles Ónega, Ya son las ocho, donde se ha sincerado sobre la situación. «He estado viendo Sálvame y vengo cabreada, porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, y estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino. Lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia. Ayer este señor, que no es periodista, va de reportero, va a un photocall mandado por su programa para intentar coger palabras de mi padre. Yo me entero de que está y cojo a mi padre y entramos por detrás porque de este señor cosas buenas no van a venir», recalcó Gloria Camila muy molesta por la situación.

Apenas unas horas después de esta revelación, tanto Ortega Cano como su hija han retomado su rutina. El diestro se ha acercado a hacer algunos recados en las inmediaciones de su domicilio, pero no ha querido comentar los últimos acontecimientos, ni su situación con Ana María Aldón, ni tampoco la polémica con Kiko Jiménez. De la misma manera, algo más tarde, Gloria se ha encontrado con él. Sobre su intervención en el programa vespertino de Mediaset, Ortega ha dicho que su hija «estuvo fabulosa». La joven no ha querido comentar las declaraciones que hizo en televisión, aunque ha recalcado que la salud mental es muy importante.

Según explicaba, la única intención de Kiko Jiménez era provocar a su padre: “cuando salimos por la puerta de atrás y el señor le llamaba ‘cierra bares’ y cobarde. Este señor se dirige a la casa de mi padre a las 23.30 de la noche para conseguir las provocaciones», recalcaba la joven.

La colaboradora se ha sincerado sobre un dramático episodio que vivió a raíz de su ruptura con Kiko Jiménez, con el que mantuvo una relación de cuatro años e incluso participó en Supervivientes en el año 2017. «Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño», ha señalado la hermana de Rocío Carrasco.

No es de este tema del único del que se ha pronunciado Gloria Camila. La colaboradora ha aprovechado para zanjar cualquier tipo de especulación sobre los rumores que apuntan a que ella se refiere a Ana María Aldón como ‘La Chusa’, en referencia al personaje al que interpreta Paz Padilla en la serie La que se avecina.