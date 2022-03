Lydia Lozano condena el silencio de Rocío Flores con un ataque directo

Rocío Flores se ha coronado como uno de los personajes más destacados del viernes. La hija de Antonio David Flores ha reaparecido en televisión después de haber salido a la luz los rumores de ruptura con Manuel Bedmar a consecuencia de una infidelidad por parte de éste. Una información que, por su parte, Joaquín Prat ha querido desvelar de la mano de la protagonista.

Ha sido esta misma mañana cuando la hija de Rocío Carrasco se ha dejado ver en El Programa de Ana Rosa, donde el presentador aguardaba para lanzarle una pregunta contundente: “¿Estás con tu pareja, estáis juntos?, se cuestionaba. Algo que Flores ha querido resolver tajantemente: “Voy a explicar una cosa, Manuel es una persona anónima, no forma parte del medio. Yo soy personaje público pero nunca he cruzado el límite de comercializar con mi relación ni hablar absolutamente nada de mi intimidad”, comenzaba diciendo, pidiendo así a sus compañeros que pararan de hablar sobre el tema: “No voy a cruzar ese límite y no voy a dar explicaciones de mi relación e intimidad, los límites me los marco yo”, zanjaba. Unas palabras que no parecieron convencer del todo al sustituto de Ana Rosa Quintana, que siguió firme en su intento por sonsacar algo a la influencer: “¿Pero este paseo por Málaga viene a confirmar que estáis juntos?, decía. Un interrogante que no tuvo la respuesta deseada: “No voy a entrar a confirmar y desmentir, este fin de semana se puede dar el paseo otra vez, voy a seguir haciendo mi vida normal”, apuntaba.

Esta hermeticidad en la pantalla no ha gustado a algunos colaboradores de otros programas de Telecinco, como es el caso de Lydia Lozano. Como no podía ser de otra manera, durante la tarde, en Sálvame se han hecho eco de esta conversación de Rocío Flores con Joaquín Prat, no pasando desapercibida para la periodista, que no ha tenido reparo en calificar a la joven como “altiva” y “maleducada”. Y es que, al estar situada en el ojo del huracán tanto por sus polémicas familiares como sentimentales, Lydia considera que debería responder con sinceridad a lo que se le pregunta en su programa: “Si no quieres contestar pues te quedas en tu casa”. Unos ataques por los que Kiko Matamoros ha aprovechado para lanzar un “zasca” a su compañera y defender así a la nieta de Rocío Jurado: “Tú tampoco hablas de Charly”, argumentaba, consiguiendo que Lozano dejara de criticar a la sobrina de Gloria Camila.

No obstante, la postura de la coladora también ha sido compartida por otros rostros conocidos del panorama televisivo. En primer lugar, Alexia Rivas se mostró muy crítica en Ya es mediodía: “No puedes ser anónimo para unas cosas y querer meter la patita para otras”, decía, haciendo referencia a Manuel y a su gran actividad en redes sociales. Algo con lo que también parecen estar de acuerdo Rosa Benito y Miguel Ángel Nicolás: “Si lo pagan los dos es que siguen juntos o por lo menos viven juntos… No ha dicho si está o no está con Manuel”, reprochaba la ganadora de Supervivientes.