Rocío Flores ha vuelto a la televisión. Este viernes se ha sentado en el sofá del Club Social en El programa de Ana Rosa y ha revelado en qué punto se encuentra tras la última polémica sobre su pareja, Manuel Bedmar, que le ha colocado de nuevo en el ojo del huracán. Antes de profundizar sobre este entramado, Joaquín Prat le preguntaba: “¿Cómo estás, Rocío?”. “Si me preguntas personalmente cómo estoy. Estoy”, ha dicho sin querer entrar en más detalles.

Algo más nerviosa de lo habitual, Rocío se ha mostrado más hermética que nunca, dejando claro que hay «límites» que no va a pasar porque Manuel es un «personaje anónimo».

«A ver no llevo bien mucho tiempo. Bastante. Pero bueno, estoy», ha dicho con semblante serio. «Es que es una detrás de otra. ¿Estás con tu pareja?», ha indicado el presentador. «A ver, voy a explicar una cosa. Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio. Yo soy un personaje público, pero yo jamás en mi vida he pasado el límite ni de comercializar con mi relación ni de hablar de absolutamente nada de mi intimidad y de mi vida privada. Por lo tanto, no voy a cruzar ese límite y no voy a entrar a dar explicaciones sobre mi relación”, ha expresado dejando claro que esos límites de los que habla los marca ella.

Ha sido entonces, cuando Joaquín le ha dicho que al no decir nada ni confirmar ni desmentir, le harían seguimiento para ver qué es lo que ocurre realmente. «Yo vivo en Málaga. No tengo ningún problema. Voy a hacer mi vida.

A finales de febrero salía a la luz la noticia a través de la revista Semana que la nieta de Rocío Jurado y Manuel Bedmar habían puesto punto final a su historia de amor. Durante todo este tiempo, Rocío no se ha pronunciado al respecto hasta este viernes. Sí que lo hizo su tía, Gloria Camila en Ya son las 8.

Gloria comentó que “no sabía nada”, aunque después lamentaba esta situación. “Conozco a Manuel también, es súper buen chico, es súper amable, no tiene nada que ver en la tele, es trabajador. No me lo esperaba y me da mucha pena porque era una relación bonita y se llevaban genial”, expresó la hija de José Ortega Cano.

Dos supuestas infidelidades

Esta misma semana, Miguel Frigenti anunciaba en Sálvame que Manuel Bedmar habría sido infiel a Rocío Flores. Además, el periodista llevó una serie de documentos al espacio con los que se podía confirmar una deslealtad por parte de Bedmar. Eso no es todo, porque también acudió al citado formato una joven que también habría tenido algo con Manuel. «Un día se nos fue un poco de las manos y pasó. Nos enrollamos», aseguraba la mujer que también enseñó algunas fotografías de cuando tuvo el affaire con Manuel Bedmar.

Rocío, habla sobre su padre y Marta Riesco

Durante esta intervención televisiva, Rocío también ha tenido que hacer frente a las preguntas de los colaboradores. Se ha pronuciado tajante sobre la realción entre Antonio David Flores y Marta Riesco. “En su día le dije que no quería saber nada de la relación porque no me correspondía. La relación con mi padre no se va a romper”, ha dicho, pero también ha dejado claro que de Riesco “no voy a hablar”. “Marta es mi compañera, me importa mi familia y nada más”, ha expresado.

Rocío, aclara su relación con Gloria Camila

Han sido varios los rumores a que apuntaban a una mala relación entre Rocío Flores y Gloria Camila a raíz de unas declaraciones que dio en Ya son las 8 la actriz en las que dejaba claro que si conociera ciertas cosas de Antonio David Flores probablemente a día de hoy no tendría relación con él. A esto se le suma la ausencia de la nieta de La más grande al cumpleaños de Gloria.

«No fui al cumpleaños porque me fui de viaje a Marruecos con Olga. Necesitaba un respiro», ha contado. Además, ha recalcado lo mucho que quiere a la hija de José Ortega Cano y que esta misma noche dormirá en su casa.