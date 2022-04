Después de la dura entrevista que Ana María ha dado a Lecturas y de la intervención de Fran Rioja en Viva la vida, donde ha atacado duramente a la diseñadora, Ortega Cano ha decidido dar un paso al frente y hablar. El torero ha entrado por llamada al espacio televisivo y ha decidido –por fin- posicionarse al lado de su mujer, algo que Ana María lleva mucho tiempo esperando, y rogando también.

Emma García, la presentadora del programa, le ha preguntado si estaba de parte de Ana María o de su familia. Una pregunta que ha tenido al público expectante durante unos segundos. Finalmente, el ‘maestro’ ha decidido posicionarse: “Cuando me hice pareja de Ana María Aldón, eso era para siempre y es para siempre. Y encima con un niño clavado a mí de los pies a la cabeza. No tengo la duda ni lo he pensado en mi vida que pudiera ser de otra persona”. No conforme con su claridad, el diestro ha querido recalcar el amor que siente hacia su mujer, despejando así las posibles dudas de una crisis matrimonial o una separación, como tanto se ha hablado en los medios las últimas semanas. “Estoy posicionado a su lado, porque es una mujer que tiene unos valores muy importantes y espero que Dios nos dé mucha salud para que estemos muchos años juntos”, ha sentenciado. En ese momento, el plató de Mediaset se ha envuelto en un sonoro aplauso, pues tanto la audiencia como la propia Ana María llevan esperando mucho tiempo que este momento se produzca. Tanto es así que ella misma confesaba ayer en el espacio presentado por Emma García que los motivos de su polémica entrevista eran económicos y sentimentales, pues se había visto en la necesidad de defenderse al no tener respuesta pública de su marido.

La llamada del diestro ha llegado después de que su sobrino nieto, Fran Rioja se sentara en el plató de Telecinco para defender a su familia y criticar duramente las palabras de la diseñadora. “Hay que escuchar a la otra parte. Ya es hora…Mi abuela lo está pasando bastante mal. Hay que decir la verdad”, ha comenzado diciendo. Para Fran, nieto de Conchi, Ana María siempre ha buscado la fama y esto lo está haciendo para “separarse” del torero.“Ella al principio era muy simpática y agradable y, una vez se quedó embarazada, se fue separando. Pienso que es muy manipuladora y que nada más que cuenta mentiras”, ha sentenciado. Tras estas duras acusaciones, Ortega Cano ha decidido no callarse más y, dando un paso al frente, ha llamado al programa líder de las tardes de Mediaset. “Yo estoy muy tocado, muy afectado. Soy fuerte, intento ser fuerte, pero llega un momento que ya la fuerza no la tengo para luchar ante tanta historia y tantas cosas que se hablan de mi persona”, se ha sincerado.

El torero ha respondido así –al fin- al último llamamiento desesperado de Ana María Aldón que, hace unas semanas, rogaba que su marido diera la cara públicamente por ella. “Tiene unos valores importantes. Yo estoy con ella al 100%. Siempre le doy mucho ánimo porque en algunos momentos es un poco frágil. Espero que siga siendo lo mismo durante toda la vida”, ha contado el diestro sobre su mujer. Aprovechando la ocasión, Ortega ha querido tener unas palabras para su sobrino nieto, al que le ha confesado tener mucho aprecio, mientras que ha explicado querer mucho a su hermana Conchi, aunque hay cosas que tendrán que hablar. Unas declaraciones que han emocionado al público, a los colaboradores y a la propia presentadora del programa pues, tras unas semanas confusas y llenas de tensión, el torero por fin se ha decidido a sacar las garras por su mujer.