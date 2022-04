El giro de 180 grados en la actitud de Gloria Camila hacia Rocío Carrasco

No hay duda de que la última entrevista de Olga Moreno en Semana ha causado controversia en el panorama nacional social. Los durísimos testimonios de la ganadora de Supervivientes contaron con partidarios y detractores a partes iguales, motivo por el que a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional tampoco han dudado en posicionarse. Este ha sido el caso de Gloria Camila, que pese a mantener una estrecha relación con su sobrina Rocío, no ha tenido reparo en expresar su opinión con respecto a la última polémica que ha girado en torno a la familia Flores.

Aprovechando su intervención en Ya son las ocho, Gloria Camila ha comentado la exclusiva de la sevillana: “Me enteré el día que salió. Rocío me dijo que no le había decepcionado lo que haya contado o hecho, sino la manera en la que ha gestionado la manera de decírselo a ella”, comenzaba explicando, para después lanzar un comentario de apoyo hacia Rocío Flores: “Me enteré el día que salió. Rocío me dijo que no le había decepcionado lo que haya contado o hecho, si no la manera en la que ha gestionado la manera de decírselo a ella. Entiendo su decepción porque ella al final la considera una íntima amiga, además de la expareja de su padre”, contaba en directo, destapando el dolor que le causó a la hija de Rocío Carrasco que uno de sus apoyos fundamentales no le informara sobre su último movimiento.

Con las declaraciones de Olga como detonante, la influencer también quiso lanzar un dardo envenenado hacia el exmarido de su hermana: “Estoy de acuerdo en que Olga está en todo su derecho de hablar y hacer una entrevista cuando le dé la gana. Solo se ha quejado Rocío. No he visto a Antonio David decir nada. Rocío no está coaccionada por su padre, tiene su propia opinión”, dejaba claro la hija de Rocío Jurado, demostrando que únicamente su sobrina es responsable de sus palabras y acusando a exguardia civil de haberse mantenido muy hermético pese a ser el centro de la polémica.

Teniendo en cuenta este giro con respecto a su opinión hacia Antonio David, todo apunta a que Gloria podría haber dado un paso más allá en su relación con Rocío Carrasco. Y es que, cuando Sonsoles Ónega le preguntó sobre la reaparición de su hermana, la influencer prefirió abstenerse a comentar: “En esta ocasión prefiero no decir nada sobre mi hermana”, aseveraba. Unas palabras que nada tienen que ver con las que pronunciaba la colaboradora hace unos meses, cuando no tenía problema en responder a las cuestiones de la presentadora e incluso llegó a interponer una demanda hacia la hija de Pedro Carrasco cuando se conoció la futura emisión de de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Una actitud que no gustó a la protagonista de la producción, que en su momento consideró que su hermana estaba “influenciada” por terceras personas, provocando así un rifirrafe que ya parece estar llegando a su fin.